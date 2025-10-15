Gaza, news in diretta: Israele riapre valico di Rafah: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno”, si cercano corpi ostaggi

Le notizie di oggi 15 ottobre da Gaza e Israele: dopo l'accordo di cessate il fuoco e la liberazione dei 20 ostaggi israeliani ancora in vita, si cercano ora i corpi dei prigionieri deceduti. Israele ha riaperto il valico di Rafah per far passare gli aiuti dopo averlo chiuso ieri in mancanza di certezze sulla riconsegna dei corpi. Hamas oggi consegnerà altre quattro salme di ostaggi morti ma Netanyahu ha avvertito: “La pace si conquista con la forza. Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno”. Oggi informativa di Tajani alla Camera: "Rivendico con orgoglio azione del Governo per Gaza”.
- “Minacciato di morte, non ha smesso di raccontare”: il ricordo di un collega di Saleh, reporter ucciso a Gaza
- Gaza, tra i prigionieri palestinesi rilasciati da Israele c’è anche il direttore dell’ospedale Al-Awda
- “Nessuna pace finché Israele persegue il suo progetto coloniale in Palestina”: parla l’analista Tariq Dana
Informativa di Tajani alla Camera: “L’Italia pronta a contribuire a pace e ricostruzione a Gaza"
Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato alla Camera il ruolo dell’Italia nella fase post-cessate il fuoco a Gaza, tra aiuti umanitari, cooperazione regionale e ricostruzione. “Grande giorno di speranza. Il governo ha sempre cercato di mantenere dialogo con Israele e Anp”. ha dichiarato, aggiungendo: "È fondamentale consolidare ora le condizioni perché la pace resista". Ricordando che già lo scorso anno l'Italia aveva finanziato con 5 milioni di euro la pianificazione della ricostruzione affidata all’Università di Architettura di Venezia: "Una squadra di esperti italiani è già al lavoro, e una missione tecnica sarà presto a Ramallah per coordinarsi con l’Autorità palestinese".
Forum parenti: "Ostaggio Nimrodi ucciso da bombe Idf a Gaza"
Tamir Nimrodi, un soldato preso in ostaggio vivo il 7 ottobre 2023 da Hamas, è stato ucciso a Gaza "dai bombardamenti dell'Idf durante la prigionia". Lo ha affermato il Forum dei familiari dei rapiti in una nota, all'indomani della restituzione e riconoscimento della salma. In precedenza, la famiglia di Nimrodi aveva dichiarato che Tamir era stato "assassinato durante la prigionia di Hamas". Dalle forze armate, un portavoce si è limitato a dire che "le conclusioni definitive saranno formulate dopo il completamento dell'esame delle circostanze del decesso presso il Centro Nazionale di Medicina Legale".
Tajani: "Rivendico con orgoglio azione del Governo per Gaza"
"Il Governo italiano ha sostenuto questo difficile percorso fin dall’inizio. Lavorando con pazienza e concretezza, con due obiettivi molto chiari: mantenere sempre vivo il dialogo tra le parti e alleviare per quanto possibile le sofferenze della popolazione civile palestinese. Rivendico oggi con orgoglio la nostra azione. Abbiamo potuto svolgere un ruolo attivo perché in questi mesi abbiamo preservato canali di dialogo sia con Israele sia con l’Autorità Nazionale palestinese. Sono pochissimi i Paesi che possono dire di aver fatto altrettanto". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenuto nell’aula della Camera per un’informativa urgente del Governo sul piano Trump per la Striscia di Gaza. "Abbiamo costruito ponti, a dispetto di chi voleva tagliarli", "senza sventolare bandiere e senza cedere al clamore e ai proclami", ha aggiunto.
Tajani: "Finché c'è Hamas difficile riconoscere lo Stato palestinese"
"I fatti abbreviano i tempi per un riconoscimento dello Stato palestinese. Noi abbiamo sempre detto che siamo pronti a farlo, però il problema è Hamas. Finché c'è un'organizzazione militare di Hamas è difficile poterlo fare". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, prima della sua informativa alla Camera. "Vedremo come poter collaborare con la Giordania, a Palazzo Chigi ci sarà un incontro per Gaza, ho nominato l'inviato speciale degli Esteri per Gaza, per inviare i beni alimentari a inizio di novembre" ha aggiunto, spiegando: "Vedremo se ci sarà richiesta una presenza militare".
Hamas: "Ritardo consegna salme a causa della distruzione a Gaza"
Una fonte di Hamas ha detto al Middle East Eye che Israele è responsabile del ritardo nella localizzazione e restituzione delle salme degli ostaggi ancora disperse nella Striscia di Gaza, sottolineando che nel corso dei negoziati che hanno portato all'accordo di cessare il fuoco era stato chiarito che sarebbero stati necessari "tempo e grandi sforzi dopo il ritiro delle forze di occupazione israeliane per raccogliere informazioni sui corpi". Ad oggi Hamas ha consegnato otto salme su 28 e dovrebbe consegnarne altre quattro nella tarda giornata di oggi.
Israele sospetta che uno dei corpi consegnato non sia di un ostaggio
Uno dei quattro corpi restituito ieri da Hamas potrebbe non essere di uno ostaggio ma di un palestinese di Gaza. Lo ha dichiarato un funzionario della sicurezza ai media israeliani. Gli altri tre corpi restituiti sono stati identificati come Tamir Nimrodi, Eitan Levy e Uriel Baruch. L'Istituto di Medicina Legale israeliano sta ancora lavorando all'identificazione della quarta salma consegnata da Hamas. Gi alla fine di febbraio il gruppo militante palestinese aveva restituito i corpi dei fratellini Ariel e Kfir Bibas, ma quello ritenuto della madre Shiri era in realtà di una palestinese. Hamas aveva parlato di un errore e la salma della donna era stata successivamente consegnata.
Esecuzioni sommarie compiute da Hamas a Gaza: Abu Mazen condanna
L'ufficio della presidenza dell'Autorità Nazionale Palestinese ha condannato le esecuzioni sommarie e di massa compiute da Hamas e documentate a Gaza nei giorni scorsi. Nella dichiarazione si afferma che si tratta di "crimini efferati" che non hanno giustificazione e riflettono l'insistenza di Hamas nel governare attraverso la forza e il terrore. L'ufficio di Abu Mazen dichiara inoltre che "queste violazioni devono essere fermate immediatamente e che "il ripristino della legge e delle legittime istituzioni del popolo palestinese a Gaza è l'unico modo per porre fine allo stato di caos e ricostruire la fiducia nazionale".
Il Sudafrica porterà avanti la denuncia per genocidio contro Israele
Il Sudafrica porterà avanti la denuncia per genocidio contro Israelepresso la Corte internazionale di giustizia (Cig). Lo ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, sottolineando che non ritirerà la denuncia nonostante l'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Plauso della relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che ha elogiato la scelta: "Una pace senza giustizia, rispetto dei diritti umani e della dignità, senza riparazioni e garanzie di non ripetizione, non è sostenibile", ha commentato Albanese.
Netanyahu: "La pace si conquista con la forza"
"La pace si conquista con la forza" lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Cbs "Penso che abbiamo l'opportunità di fare pace con molti, molti altri paesi. E questo, credo, sarebbe il dono più grande che possiamo fare al popolo di Israele, al popolo della regione e al popolo del mondo", ha detto Netanyahu. Alla domanda su cosa gli servirebbe per dichiarare la fine della guerra, il premier israeliano ha risposto che "nel prossimo futuro, non solo per Israele, ma per il mondo libero e per il mondo civilizzato, penso si debba mantenere la capacità di difendersi, perché la libertà non è permanente, né automatica. Se non si riescono a difendere le società libere, queste saranno sopraffatte da regimi autoritari o totalitari".
L'identificazione delle salme consegnate potrebbe richiedere giorni
Potrebbe richiedere giorni l'identificazione dei resti degli ostaggi deceduti consegnati da Hamas. Lo ha precisato il ministero della Salute israeliano, in una nota rilanciata dal quotidiano Times of Israel, dopo che le bare sono state consegnate all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv. Hamas non ha fornito l'identità degli ostaggi deceduti consegnati a Israele.
Media: Hamas pronta a consegnare solo le armi pesanti
Hamas è pronta a consegnare armi pesanti a un organo di governo palestinese di Gaza o a nazioni arabe, ma non consegnerà le armi leggere. Lo riferisce il media statunitense Axios, citando "un funzionario statunitense e una fonte informata" secondo cui "Hamas ha espresso la sua disponibilità a consegnare le sue armi pesanti a un'entità' palestinese o araba, ma ha insistito nel conservare le armi per autodifesa". Al momento non è chiaro se l'organizzazione palestinese sarà comunque autorizzata a conservare le sole armi leggere per far fronte alle varie milizie nella Striscia di Gaza.
Identificati i primi corpi degli ostaggi israeliani restituiti da Hamas
Sono stati identificati i primi due corpi dei quattro ostaggi che erano stati consegnati da Hamas. Si tratta di Uriel Baruch, di 35 anni, rapito al festival musicale Supernova, e di Tamir Nimrodi, di 19 anni, un soldato preso in ostaggio dalla sua base vicino al valico di Erez. In entrambi i casi sono state le famiglie a confermare il riconoscimento delle salme.
Netanyahu: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno"
"Se Hamas non accetterà di disarmarsi, si scatenerà l'inferno". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista alla Cbs News. "Abbiamo concordato di dare una possibilità alla pace. Portiamo a termine la prima parte e ora diamo la possibilità di fare la seconda" ha poi aggiunto. Trump nei giorni scorsi ha spiegato che al gruppo palestinese e è concesso di avere armi nella prima fase del cessate il fuoco ma poi dovrà disarmarsi
Oggi Hamas restituirà altri 4 corpi di ostaggi morti
Hamas ha informato i mediatori che mercoledì trasferirà in Israele altri quattro corpi di ostaggi deceduti. Lo riporta il Times of Israel citando come fonte "un diplomatico mediorientale". Con questi nuovi trasferimenti, il numero dei corpi degli ostaggi restituiti da Hamas salirebbe a 12, mentre altri 16 rimarrebbero nella Striscia di Gaza.
Hamas ha affermato di aver bisogno di tempo per raggiungere tutti i corpi, poiché alcuni di essi si trovano sotto le macerie degli edifici e dei tunnel bombardati dall'esercito israeliano, mentre altri si trovano in aree sotto il controllo delle Idf.
Israele riapre il valico di Rafah a Gaza, annullando le misure previste contro Hamas
Israele ha deciso riaprire il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto e di consentire il trasferimento di aiuti umanitari dopo la restituzione dei corpi di quattro ostaggi. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan. Le misure erano state adottate dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi. La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme.