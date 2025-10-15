Gaza, news in diretta: Israele riapre valico di Rafah: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno”, si cercano corpi ostaggi

"Il Governo italiano ha sostenuto questo difficile percorso fin dall’inizio. Lavorando con pazienza e concretezza, con due obiettivi molto chiari: mantenere sempre vivo il dialogo tra le parti e alleviare per quanto possibile le sofferenze della popolazione civile palestinese. Rivendico oggi con orgoglio la nostra azione. Abbiamo potuto svolgere un ruolo attivo perché in questi mesi abbiamo preservato canali di dialogo sia con Israele sia con l’Autorità Nazionale palestinese. Sono pochissimi i Paesi che possono dire di aver fatto altrettanto". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenuto nell’aula della Camera per un’informativa urgente del Governo sul piano Trump per la Striscia di Gaza. "Abbiamo costruito ponti, a dispetto di chi voleva tagliarli", "senza sventolare bandiere e senza cedere al clamore e ai proclami", ha aggiunto.