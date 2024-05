video suggerito

Funerali Raisi, migliaia di persone a Teheran per l'addio al presidente dell'Iran: li celebra Khamenei Al via a Teheran il lungo omaggio funebre al presidente morto nell'incidente di domenica. La preghiera è celebrata dall'Ayatollah Ali Khamenei. Alla cerimonia presente anche Ismail Haniyeh, il capo dell'ufficio politico di Hamas. Raisi sarà sepolto dopo i funerali di giovedì a Mashhad.

A cura di Biagio Chiariello

A Teheran sono in corso i funerali di Ebrahim Raisi, il presidente iraniano morto dopo che l'elicottero sul quale stava viaggiando si è schiantato domenica in una zona remota del nord ovest del Paese. Decine di migliaia di persone si sono riuniti nel centro della capitale dell'Iran per rendergli l'ultimo omaggio.

Le esequie di Raisi, del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e delle altre vittime dell'incidente, si svolgono negli spazi dell’università di Teheran: a guidare la preghiera è la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei; prevista anche una cerimonia commemorativa alla presenza di rappresentanti esteri di alto rango. Sulla bara c'erano bandiere iraniane e su quella di Raisi anche un turbante nero.

Ai funerali è presente anche il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh. “Sono venuto a nome del popolo palestinese, a nome delle fazioni della resistenza di Gaza, per esprimere le nostre condoglianze”, ha detto Haniyeh ai presenti.

Il feretro di Raisi, che ieri è stato accompagnato da migliaia di persone in processione a Tabriz, verrà quindi trasferito nella regione del Khorasan meridionale per un altro funerale in programma giovedì 23, prima di raggiungere la città di Mashhad, considerata città Santa dell'Iran, dove Raisi è nato e verrà sepolto.

Lo stesso leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato cinque giorni di lutto e ha incaricato il vicepresidente Mohammad Mokhber, 68 anni, di ricoprire la carica di presidente ad interim in vista delle elezioni presidenziali fissate per il 28 giugno.

Intanto è stata aperta un'inchiesta sull'incidente in cui il presidente Raisi ha perso la vita insieme a otto componenti del suo staff. Il capo di Stato maggiore dell'esercito iraniano, Mohammad Bagheri, ha ordinato un'indagine condotta da “un comitato di alto rango” sulle cause del dramma, che resta ancora un giallo.

Secondo l'agenzia di Stato iraniana Irna il sinistro sarebbe avvenuto per “un guasto tecnico”, insomma un'avaria. Tuttavia la tv di stato iraniana annunciando il decesso del leader politico, lo ha definito “martire del servizio”, aprendo così ad ipotesi di complotto.