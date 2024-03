Fulmine cade e colpisce un gruppo di persone: quattro morti e tre feriti in Mozambico

Quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite dopo essere state colpite da un fulmine in Mozambico. Il Paese si sta preparando all’arrivo della tempesta Filipo, con le province meridionali e centrali poste in stato di allerta in previsione dell’arrivo di intensi fenomeni meteorologici.