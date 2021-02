Una testa mozzata all'interno di una scatola di cartone lanciata sulla strada dalla finestra: è questa l'orribile scena a cui hanno assistito oggi alcuni passanti a Tolone, nel sud della Francia. Stando a quanto scrive il quotidiano locale Var Matin, una pattuglia di agenti di polizia subito accorsa sul posto ha avvistato un uomo alla finestra con le mani insanguinate. L'operazione che ha portato al suo arresto è durata circa mezz'ora, l'individuo non ha opposto alcuna resistenza. L'episodio è avvenuto intorno alle 14:30 in una strada pedonale centralissima, tra Cours Lafayette e Rue Garibaldi, davanti a numerosi testimoni inorriditi. Non si conoscono età e identità della vittima e si sta procedendo ad esami del Dna. Si ignorano anche i possibili moventi della decapitazione anche se fin d'ora la polizia ha fatto sapere che "nulla indica si possa trattare di un fatto di natura terroristica, si tratta di una pista che può già essere esclusa".

Stando a quanto riferisce BFMTV la polizia municipale era stata chiamata a intervenire la scorsa notte a causa di una rissa proprio nell'edificio in cui è stato commesso il delitto: gli agenti, però, se n'erano andati poco dopo senza riscontrare particolari problemi. Sembra che l'appartamento appartenesse a un uomo che da alcuni giorni aveva ospitato due senzatetto. La testa mozzata apparterrebbe a uno dei due senza fissa dimora, ma le cause che hanno portato all'orribile omicidio sono al momento del tutto sconosciute: esclusa la pista terroristica, l'ipotesi che va per la maggiore è che una lite sia degenerata arrivando alle estreme conseguenze.