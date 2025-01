video suggerito

Francia, prende in ostaggio medici e guardie nel carcere di Arles: detenuto si arrende Almeno cinque persone erano state prese in ostaggio nel carcere francese: nel pomeriggio l'uomo (affetto da problemi psichiatrici) si è arreso. Alla base della sua azione ci sarebbe la sua richiesta di trasferimento in un altro penitenziario.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di archivio

Si è conclusa la presa di ostaggi da parte di un detenuto nella prigione di Arles, nel sud della Francia. Ne ha dato notizia l'emittente televisiva francese BFMT e lo ha confermato il ministro della Giustizia Gerald Darmanin. Sul posto erano arrivati i servizi di emergenza, incluse le teste di cuoio, oltre a squadre specializzate appartenenti all'amministrazione penitenziaria, come confermato dalla questura della regione Bouches-du-Rhône.

Ad agire era stato un detenuto di 37 anni, condannato per stupro e descritto come avente un ‘profilo psichiatrico'. Per almeno cinque ore ha trattenuto con la forza, minacciando con un'arma da taglio, quattro membri del personale medico e una guardia carceraria. Alla base dell’azione di oggi ci sarebbe la sua richiesta di trasferimento in un altro penitenziario. La sua pena dovrebbe terminare nel 2031.

L'uomo non è considerato ‘un profilo da terrorista', secondo la stessa fonte interna. La presa degli ostaggi è avvenuta intorno alle 11:15 nel reparto sanitario della casa centrale di Arles. Il ministro ha dichiarato di aver messo in campo tutte le risorse necessarie per risolverla. Nel pomeriggio è arrivata la notizia che tutti attendevano: l'uomo si è arreso.

Il carcere di Arles, in Francia

Al 1° dicembre, le carceri francesi ospitavano 80.792 detenuti a fronte di una capacità di 62.404 posti: numeri che fanno segnare un nuovo record secondo i dati più recenti del ministero della Giustizia. Il sovraffollamento carcerario, con un tasso di occupazione pari al 129,5%, rappresenta una questione cronica ed è tra le principali priorità del ministro dell'Interno, Bruno Retailleau.