Orrore in Francia dove nelle scorse ore il corpo senza vita di un bambino è stato trovato all'interno del carrello di atterraggio di un aereo Air France proveniente dalla Costa D'Avorio. La tragedia nelle prime ore di oggi, mercoledì 8 gennaio. Secondo le autorità locali, la vittima sarebbe un piccolo di circa dieci anni. L'aereo interessato è un Boeing 777 della compagnia di bandiera francese impegnato in un volo di linea tra Abidjan, capitale economica del Paese africano, e Parigi con la sigla AF703. Il velivolo era decollato da Abidjan martedì sera diretto allo scalo della capitale francese "Charles de Gaulle" dove è atterrato prima dell'alba, intorno alle 5 del mattino di oggi.

La tragedia è stata confermata dalla stessa compagnia aerea attraverso twitter rispondendo alle sollecitazioni di alcuni utenti, anche se nessuna informazione è stata rivelata sull'età del piccolo. "Air France conferma che il corpo senza vita di un passeggero clandestino è stato scoperto nel pozzo del carrello di atterraggio dell'aereo che eseguiva il volo AF703 che collega Abidjan (ABJ) a Parigi-Charles de Gaulle" ha scritto la compagnia, aggiungendo: "Esprimiamo tutto il nostri cordoglio per questo dramma umano". Sul caso è in corso un'indagine per accertare l'identità del minore e i fatti che hanno portato alla tragedia. Un'indagine preliminare è stata aperta dalla procura di Bobigny che ha affidato egli accertamenti investigativi alla Gendarmerie des Transports aérennes (GTA).

Una fonte della sicurezza della Costa d'Avorio ha osservato che "al di là del dramma umano, è la dimostrazione di una grossa breccia nella sicurezza all'aeroporto di Abidjan". Purtroppo non è la prima volta che simili tragedie colpiscono velivoli provenienti dall'Africa e diretti in Europa. L'anno scorso, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel giardino di una casa vicino all'aeroporto di Heathrow, in Inghilterra, dopo essere caduto da un aereo che era partito dalla capitale del Kenya, Nairobi. Spesso la morte arriva per assideramento visto che ad alta quota le temperature scendono al di sotto dei -50 gradi e l'alloggiamento del carrello non è né riscaldato né pressurizzato.