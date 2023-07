Fortissima turbolenza in volo: passeggeri dell’aereo sbalzati in aria, due feriti Il volo Air China CA1524 stava viaggiando da Shanghai a Pechino con 153 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio a bordo quando la turbolenza ha colpito ad un’altitudine di 35.000 piedi.

A cura di Biagio Chiariello

Una fortissima turbolenza ha colpito il volo CA1524 della compagnia Air China mentre si trovava in rotta da Shanghai a Pechino.

Qualcuno tra i passeggeri è riuscito anche a fare un video dei drammatici momenti vissuti sul velivolo, un Airbus A330-300, con a bordo 165 persone (153 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio), che ha incontrato quella che viene definita turbolenza in aria chiara (CAT) ad un’altitudine di 35.000 piedi, secondo quanto riportato da Aviation Source News.

Nel filmato si sentono urla in tutta la cabina. Un passeggero sembra quasi colpire il soffitto, mentre altri si aggrappano ai loro sedili quando questi vengono sbalzati verso l'alto. Almeno due persone sono rimaste ferite, non gravemente, a causa dell’incidente.

La scioccante testimonianza di un passeggero

Xing Lida era a bordo dell'aereo e ha descritto l’incubo vissuto su Weibo, la piattaforma di social media cinese. “La prima metà del volo è stata piuttosto tranquilla. Tuttavia, negli ultimi 30-40 minuti, mentre le persone andavano avanti e indietro verso il bagno, c’è stato un improvviso calo di quota che ha spaventato tutti”, ha scritto Xing, secondo quanto riportato dal Global Times. “Ho visto una donna sui 40 anni e un assistente di volo che salvava la donna con il suo corpo, entrambe lanciati verso il soffitto, tanto che si è rotto”, ha raccontato Xing, professore associato presso la China University of Geosciences.

“Voglio esprimere tutta la mia stima agli assistenti di volo di Air China. Nonostante la loro paura, sono saltati in piedi per proteggere i passeggeri che non avevano allacciato le cinture di sicurezza e li hanno tenuti stretti. Poi hanno prestato assistenza ai feriti in modo professionale e calmo”, ha aggiunto Xing.

Cos'è la turbolenza in aria chiara

La turbolenza in aria chiara (Clear Air Turbulence) rappresenta una minaccia importante per gli aerei in volo. Si verifica nelle aree con elevato ‘wind shear', cioè una rapida variazione di direzione e velocità del vento.

La CAT si presenta normalmente in aria chiara, in assenza di nubi, e si manifesta soprattutto in alta quota, rendendola una turbolenza di alto livello.