Forti nevicate in Austria, scatta l’allerta: strade chiuse e trasporti in tilt, sospesi tutti i voli a Vienna

In Austria è scattata l’allerta per le forte nevicate che in queste ore stanno interessando diverse aree del Paese. Sospesi tutti i voli all’aeroporto di Vienna. Autostrade chiuse e disagi per i trasporti pubblici. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco.

Strade bloccate, trasporti in tilt e voli sospesi in Austria a causa delle forti nevicate che stanno causando disagi nel Paese.

Il Centro Meteorologico Austriaco ha emesso per la giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, il livello di allerta massimo (viola) per tre stati federali: Burgenland, Bassa Austria e Stiria.

Livello di allerta rosso è in vigore in Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Alta Austria e Vienna, mentre forti nevicate si stanno verificando anche in Carinzia, dove il livello di allerta è di colore arancione.

Voli sospesi all'aeroporto di Vienna

Come già anticipato, il traffico aereo sta risentendo particolarmente delle condizioni meteo. A causa delle forti nevicate, i voli da e per l'aeroporto di Vienna sono attualmente sospesi. Lo ha reso noto proprio lo scalo austriaco.

"Consigliamo a tutti i passeggeri di verificare lo stato attuale del proprio volo con la rispettiva compagnia aerea. I passeggeri i cui voli sono stati cancellati sono pregati di non recarsi in aeroporto", si legge sul sito dell'aeroporto. Tutte le partenze programmate dalle 5.45 in poi risultano in ritardo o cancellate.

Secondo quanto comunicato dal portavoce dello scalo, Peter Kleemann, da mezzogiorno dovrebbero essere nuovamente possibili alcuni decolli, mentre dalle 13 potrebbero riprendere anche gli atterraggi.

Dalle prime ore di venerdì fino alle 12 erano previsti 232 collegamenti (112 in arrivo e 120 in partenza). Finora 19 voli sono stati cancellati, ma non si escludono ulteriori soppressioni e ritardi. La direzione dello scalo sta lavorando "a pieno ritmo" per ripristinare il traffico aereo nel più breve tempo possibile.

Le nevicate sono proseguite ininterrottamente dalla notte e attualmente si registrano circa 20 centimetri di accumulo. Il servizio invernale è operativo senza sosta da giovedì sera: circa 200 addetti e oltre 100 mezzi sono impegnati nelle operazioni di sgombero e sghiacciamento.

Nelle ultime dodici ore sono state rimosse circa 15mila tonnellate di neve, pari a mille camion, su una superficie di circa tre milioni di metri quadrati tra piste, piazzali e vie di rullaggio.

Autostrade chiuse e mezzi pubblici in tilt, stop ai trasporti di pazienti non urgenti

Diversi tratti di autostrada sono stati temporaneamente chiusi a causa di cumuli di neve, camion bloccati e scarsa visibilità. Da giovedì sera a venerdì mattina, i Vigili del Fuoco di Vienna hanno ricevuto più di 100 chiamate.

Queste hanno riguardato principalmente alberi o rami caduti che rappresentavano un pericolo, così come incidenti stradali o camion bloccati, ha dichiarato un portavoce.

Si sono verificati problemi anche con i trasporti pubblici. Le linee di autobus e tram hanno subito ritardi e anche le linee della metropolitana sono state interessate da disagi.

Le nevicate in Austria – Foto Facebook.

In Tirolo, Salisburgo, Carinzia e Vorarlberg, il livello di allerta valanghe più alto è in vigore dal pomeriggio di giovedì 19 febbraio. Nella mattinata di oggi a Bach una valanga ha travolto un autobus che stava percorrendo la strada della Lechtal, spingendolo fuori dalla carreggiata. I 12 passeggeri a bordo, dipendenti di un'azienda locale, sono rimasti illesi.

In più, la Croce Rossa della Stiria ha comunicato che "a causa delle persistenti forti nevicate, in diverse regioni non è possibile effettuare temporaneamente trasporti di pazienti non urgenti".

Colpiti Graz-City, Graz-Dintorni, Deutschlandsberg, Leibnitz, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, South East Steiermark. "I trasporti critici, in particolare viaggi di dialisi, radioterapia e viaggi di urgenza, continueranno ad essere effettuati senza restrizioni. I servizi di emergenza sono sempre assicurati".