Florida, uccide la vicina con un colpo di arma da fuoco: “I figlioletti facevano chiasso” Una donna ha ucciso la vicina di casa 35enne in Florida. La killer ha dichiarato di aver agito perché infastidita dal chiasso dei 4 figli della vittima.

A cura di Gabriella Mazzeo

la vittima Aj Owens

Ha ucciso la vicina di casa 35enne con un colpo di arma da fuoco a Marion County, in Florida. Come riporta la Cnn, i fatti risalgono allo scorso venerdì, quando la vittima ha aperto la porta alla vicina di casa adirata per il "troppo chiasso". La donna, infatti, era piombata in giardino per rimproverare i 4 figli della 35enne per le urla e il rumore.

Stando a quanto reso noto dalla stampa estera, la killer si è inizialmente scagliata contro i ragazzini, intimandogli di smettere di giocare e lanciandogli addosso anche un paio di pattini. Dopo l'aggressione, uno dei bambini è corso in casa a chiamare la madre.

Aj Owens (così si chiamava la vittima) ha aperto quindi la porta di casa per chiarire con la vicina quanto successo. Invece di iniziare una discussione, la donna ha risposto con un colpo di arma da fuoco. Un elemento che secondo gli avvocati rafforza ulteriormente l'ipotesi che la killer possa aver agito per questioni legate all'odio razziale.

La vittima, di origini afroamericane, aveva più volte discusso con la vicina di casa bianca. La killer, infatti, aveva insultato in diverse occasioni la 35enne e i suoi figli con offese razziste e improperi legati al colore della pelle della famiglia. Le forze dell'ordine sostengono che la dinamica dei fatti sia ancora da chiarire e che le indagini siano in corso, mentre i parenti della vittima chiedono giustizia e hanno assunto l'avvocato Ben Crump, attivista per i diritti delle minoranze negli Usa.

Crump ha affermato che l'omicidio è "sicuramente supportato da motivazioni legate all'odio razziale". "La vicina – ha sottolineato – non ha voluto neppure rispondere alla vittima, ha direttamente puntato l'arma contro di lei e le ha sparato, come se non la reputasse degna di sostenere una conversazione sull'argomento".