Filorussi accusano: "Bombe a Lisichansk, raid ucraino su panetteria. Civili sotto macerie, due morti" Secondo il capo della autoproclamata Repubblica filorussa di Lugansk controllata dai separatisti filorussi, almeno due civili sarebbero rimasti uccisi e sei feriti in un bombardamento delle forze ucraine su una panetteria a Lisichansk.

A cura di Ida Artiaco

Screen da X.

Altra giornata di tensione tra Russia e Ucraina. Almeno due civili sarebbero rimasti uccisi e sei feriti in un bombardamento delle forze ucraine su una panetteria a Lisichansk, nella regione di Lugansk, controllata dai separatisti filorussi.

Lo ha reso noto il comando militare locale citato dalle agenzie russe. Secondo la stessa fonte altri civili potrebbero essere sepolti sotto le macerie.

"I nostri nemici, non avendo successo al fronte, hanno attaccato la popolazione civile. Sapendo che nel giorno libero gli abitanti di Lisichansk venivano al panificio, hanno aperto il fuoco sull’edificio", ha scritto su Telegram il capo della autoproclamata Repubblica filorussa di Lugansk, Leonid Pasechnik, come riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Secondo Pasechnik, tre persone sono state portate all’ospedale e diverse decine di altri civili potrebbero essere rimasti sotto le macerie.

Bombe ucraine hanno colpito nelle scorso ore anche la regione russa di Belgorod. "Il villaggio di Zadorozhny, distretto di Krasnoyaruzhsky, è stato colpito dal fuoco delle forze armate ucraine. Non ci sono state vittime. Diversi danni sono stati rilevati in due abitazioni private e ci sono danni alla linea elettrica: i villaggi di Zadorozhny, di Terebreno e di Prilesye sono senza elettricità", ha scritto sempre su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov.

Inoltre, la raffineria di petrolio russa della Lukoil a Volgograd è stata attaccata da due droni dei servizi di intelligence interni ucraini (Sbu): lo riporta Rbc-Ucraina, che cita fonti proprie.

"L'incendio di oggi in una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia, che si trova a Volgograd, è stato il risultato di un attacco riuscito da parte della Sbu", affermano le fonti, precisando che l'impianto è stato colpito da due droni. "La Sbu continua a distruggere sistematicamente le infrastrutture che la Russia utilizza per condurre la guerra in Ucraina – proseguono -. Colpendo le raffinerie di petrolio che lavorano per il complesso militare-industriale russo, non solo tagliamo la logistica delle forniture di carburante per le attrezzature nemiche, ma riduciamo anche la capacità della Russia di rimpinguare il suo bilancio".