Fermato a Londra Mikhail Fridman, l’oligarca russo che si schierò contro la guerra in Ucraina Arrestato a Londra l’oligarca russo Mikhail Fridman che per primo si schierò contro la guerra in Ucraina. Il 58enne è stato accusato di riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare il Ministero dell’Interno inglese.

A cura di Gabriella Mazzeo

L’oligarca Mikhail Fridman

Il miliardario russo Mikhail Fridman è stato arrestato in Gran Bretagna con l'accusa di riciclaggio di denaro. L'oligarca che si era schierato contro la guerra in Ucraina all'inizio dell'invasione sarebbe stato fermato il 1 dicembre scorso e poi rilasciato su cauzione. Secondo il governo della Gran Bretagna, Fridman avrebbe anche "cospirato per frodare il Ministero dell'Interno".

Tra gli oligarchi di Mosca, il 58enne è stato il primo ad esprimere contrarietà verso l'invasione di Kiev voluta da Vladimir Putin. Fino ad allora il comproprietario di Alfa Bank, una delle più grandi banche private russe, era stato uno degli "uomini del presidente", ma dopo la sua presa di posizione contro la guerra, ha dovuto abbandonare il Paese. In una lettera ai membri dello staff della sua società di private equity, poi resa pubblica, aveva scritto: “Non faccio dichiarazioni politiche, sono un uomo d’affari con responsabilità nei confronti delle mie migliaia di dipendenti in Russia e Ucraina. Sono convinto però che la guerra non potrà mai essere la risposta. Questa crisi costerà vite e danneggerà due nazioni che sono state sorelle per centinaia di anni”.

Fridman, in qualità di uno degli uomini più ricchi in Russia, è stato sottoposto alle sanzioni dell'Unione Europea e ha visto in poco tempo tutti i suoi beni congelati. Dopo essere scomparso dai radar governativi per mesi, l'arresto a Londra, nella sua abitazione di Pimlico. Con sé aveva una borsa contenente migliaia di sterline in contanti.

Leggi anche Le notizie del 17 novembre sulla guerra in Ucraina

Nell'operazione sono stati coinvolti più di 50 agenti che hanno sequestrato diversi dispositivi digitali e una notevole quantità di denaro in contanti. Fridman, insieme ad altri due uomini, è stato interrogato dalle forze dell'ordine inglesi e poi rilasciato su cauzione.

Chi è l'oligarca russo amico di Putin

Nato e vissuto a Leopoli fino ai suoi 17 anni, si è poi trasferito in Russia e qui ha vissuto fino allo scoppio della guerra in Ucraina. In Russia è stato membro di diversi organismi pubblici tra cui l'Unione russa degli industriali e degli imprenditori e il Council on Foreign Relations. Il miliardario è comproprietario di Alfa Bank e co-fondatore di LetterOne, società di investimento con sede in Lussemburgo. Il suo, secondo Forbes, è un patrimonio di circa 15 miliardi. Fridman era al settimo posto della classifica degli uomini più ricchi al mondo nel 2017 e nel 2020 riuscì a conquistare l'11esimo posto.