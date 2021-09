Fanno sesso in auto e urtano il freno a mano: l’auto rotola giù per la collina e si ribalta Fortunatamente i due ragazzi nel Derbyshire, in Regno Unito, non si sono fatti niente. Lo stesso non si può dire per la loro Toyota Yaris. La polizia ha raccontato la loro storia su Twitter, raccogliendo una valanga di commenti ironici: “Quando ho detto proviamo una posizione diversa, non intendevo questo!”, scherza un utente…

A cura di Biagio Chiariello

La passione stava giocando un bruttissimo scherzo ad una coppia inglese: mentre era impegnata in atteggiamenti hot in auto, non si è accorta di di aver sbloccato il freno a mano e così la loro precipitata è precipitata da una collina ribaltandosi. È quanto successo a una coppia di ragazzi nel Derbyshire, in Regno Unito. Come si legge sui giornali inglesi, l'uomo e la donna si sarebbero appartati in una zona isolata nella loro Toyota Yaris. Al culmine della passione hanno colpito il freno a mano che si è disinserito. In quel momento la vettura ha cominciato a muoversi ed è finita caduta giù da una collina cappottandosi e fermandosi su un lato. Sul posto è intervenuta la polizia che ha soccorso i due ragazzi che fortunatamente non sono rimasti seriamente feriti.

Sono stati gli stessi agenti a confermare la singolare notizia: “In una località sconosciuta nel Derbyshire, la coppia che occupava questa Yaris aveva parcheggiato e stava rafforzando la propria relazione con un amplesso. Nel farlo, il freno a mano si è disinserito e l’auto è rotolata giù per una collina prima di ribaltarsi su un lato”, ha scritto la polizia nel suo tweet pubblicando anche una foto della Yaris ribaltata. Inutile dire che non sono mancati commenti ironici sull’accaduto. Per favore pratica il sesso sicuro e lascia il freno a mano tirato". Qualcun altro ha messo in evidenziando le parole utilizzate dalla polizia per specificare che i due stavano facendo sesso. "Chiunque abbia inventato quel ‘rafforzare la loro relazione' è geniale!" ha scritto un altro utente. Infine un altro con una battuta: "Quando ho detto proviamo una posizione diversa, non intendevo questo".