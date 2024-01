“Fai decollare l’aereo o apri le porte”, passeggero prende a schiaffi il pilota dopo ritardo di 10 ore La scena su un volo di linea indiano dove un passeggero si è letteralmente scagliato contro il copilota, prendendolo a schiaffi, solo perché aveva annunciato un nuovo ritardo per cambio equipaggio dopo una attesa di dieci ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Scene di follia a bordo di un volo di linea indiano dove un passeggero si è letteralmente scagliato contro il copilota prendendolo a schiaffi solo perché l’uomo stava annunciando altro ritardo in partenza. La scena, immortalata in un video diventato virale sui social, è avvenuta su un volo IndiGo partito da Delhi e diretto a Goa che domenica ha accumulato un ritardo mostruoso di oltre dieci ore.

Nel filmato si vede l’uomo con una felpa con cappuccio gialla che corre dalle file posteriori verso il copilota, che sta facendo un annuncio col microfono, e lo prende a schiaffi prima di essere fermato dagli assistenti di volo e dagli altri passeggeri. In quel momento l’aereo era già fermo in pista da oltre dieci ore per problemi meteo e il copilota Anup Kumar stava annunciando che ci sarebbe stato altro ritardo per sostituzione dell'equipaggio precedente, a causa delle norme sulle ore di volo del personale viaggiante.

“O lo fai volare o altrimenti apri il portellone” ha urlato l’uomo al copilota prima di lanciarsi contro di lui. Il passeggero, identificato poi come Sahil Kataria, è stato fatto sbarcare da solo e consegnato alle forze di polizia. Il pilota ha successivamente presentato una denuncia contro il passeggero, sulla base della quale è stata avviata una inchiesta.

L’episodio è avvenuto durante una giornata di notevoli disagi all'aeroporto di Delhi, dove ben 110 voli hanno subito ritardi e 79 voli sono stati cancellati, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse, inclusa la fitta nebbia.

Sull’Airbus, che era parcheggiato all'aeroporto di Delhi da oltre 10 ore, la crescente frustrazione dei passeggeri si è trasformata in rabbia quando è stato annunciato un cambio di equipaggio. Quest’ultimo è stato necessario a causa delle norme volte a garantire il benessere dei piloti e degli assistenti di volo imponendo periodi di riposo adeguati e mitigando i problemi di sicurezza legati alla fatica.