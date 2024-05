Fa sesso con alunno e viene sospesa, prof invita a casa altro scolaro e rimane incinta: condannata in Uk

video suggerito

La storia dai terribili risvolti arriva dalla Greater Manchester, in Inghilterra, dove la donna, Rebecca Joynes, è stata ora condannata da un tribunale e giudicata colpevole di aver fatto sesso con due 15enni suoi alunni.

A cura di Antonio Palma

Sospesa dall’insegnamento per aver fatto sesso con un suo alunno 15enne, una professoressa di matematica britannica ha allacciato un nuovo rapporto con un altro scolaro, compagno del primo, invitandolo a casa sua e consumando con lui diversi rapporti sessuali durante i quali è rimasta incinta. La storia dai terribili risvolti per tutti i protagonisti arriva dalla Greater Manchester, in Inghilterra, dove la donna, Rebecca Joynes, è stata ora condannata da un tribunale e giudicata colpevole di una serie di reati sessuali su minori.

La storia risale al 2021, quando la donna, ora trentenne, dopo una difficile separazione, iniziò a lavorare in una scuola in una zona svantaggiata della Grande Manchester. Qui, secondo l’accusa, avrebbe avviato una relazione con un minore fino a invitarlo nel suo lussuoso appartamento dove avrebbe fatto sesso almeno due volte col quindicenne. Lo storia però venne scoperta subito dando il via allo scandalo.

Incredibilmente, però, nonostante fosse stata già sospesa e fosse sotto osservazione dopo che si erano diffuse le prime notizie, Joynes intraprese una nuova relazione sessuale segreta con uno dei compagni di classe del primo minore, rimanendo incinta. Un comportamento che secondo i giudici, fa di lei "una predatrice sessuale". Per questo la Corte ha condannato la docente, che ha già trascorso cinque mesi in custodia, ritenendola colpevole di quattro capi di imputazione per atti sessuali con un minore e di due capi di imputazione di atti sessuali con un minore da parte di una persona a cui era affidato.

Joynes ha ammesso di aver iniziato a inviare messaggi al primo studente nell'ottobre 2021. La donna ha rivelato di aver comprato al minore una costosa cintura accordandosi poi per andarlo a prendere in auto dopo la scuola. Joynes ha anche ammesso di averlo portato nel suo appartamento ma ha negato di aver fatto sesso due volte. Il quindicenne però si era vantato con gli amici dell'accaduto e la donna era stata sospesa dalle lezioni.

Tuttavia, il mese successivo, un quindicenne che le aveva mostrato come pulire il telefono dai messaggi col primo ragazzo, ha iniziato a contattarla tramite Snapchat. Sempre tramite messaggi, la donna ha invitavo il minore a raggiungerla nel suo appartamento dove si sarebbe consumato il primo rapporto. I due hanno continuato a vedersi e consumare atti sessuali per i successivi 18 mesi. Infine la notizia shock della gravidanza di fronte alla quale il ragazzino si è rivolto alle autorità dicendo che lei gli aveva detto che non poteva rimanere incinta.