Fa cremare il gatto morto investito, ma 4 giorni dopo lo ritrova vivo: “È stato scioccante” Il 42enne Michael Deegan ha speso 180 sterline (213 euro) per cremare quello che pensava fosse il suo gatto, Marshall, investito a Corby, nel Northamptonshire, a novembre. Poi gli è arrivato un messaggio dal proprietario della sua vecchia casa: “Guarda che lui è qui…” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

La famiglia Deegan al completo

Quando Michael Deegan ha ricevuto un messaggio da un vicino che gli diceva che il suo gatto Marshall (otto anni) era stato investito e ucciso da un'auto, si è subito precipitato in una zona industriale di Corby, nel Northamptonshire, nel Regno Unito, per identificarlo. Il 42enne inglese, sconvolto, ha dichiarato che le strisce color "zenzero" e una zampa bianca lo hanno convinto che si trattasse proprio del loro animale domestico. Così ha portato il corpo a casa e ha dato la triste notizia alla figlia di 12 anni.

Tuttavia, appena quattro giorni dopo averlo cremato, il 16 novembre, il proprietario della loro vecchia casa, dalla quale si erano trasferiti tre settimane prima, gli ha inviato un messaggio per dirgli che il loro gatto era lì. Michael è corso sul posto (a circa un chilometro di distanza) e, non appena è arrivato, Marshall gli è corso incontro.

"È stato uno shock, perché è arrivato di corsa come se nulla fosse. Non mi sono nemmeno troppo emozionato perché era più divertente e imbarazzante che altro. L'abbiamo detto a Eliza quando è tornata da scuola, ed è stata sollevata. Marshall è il suo primo animale domestico, quindi era al settimo cielo", ha raccontato l'uomo.

"Quando ho visto quel gatto morto, le somiglianze erano impressionanti. Non era facile guardarlo, ma ero sicuro che fosse lui", ha aggiunto Michael. "Credevamo di averlo perso per sempre, e invece eccolo lì, come se fosse tornato dal mondo dei morti".

Sua moglie Sarah, 44 anni, ha spiegato che Marshall non si era mai abituato alla nuova casa, continuando a tornare nella vecchia abitazione fino alla sua scomparsa alla fine di ottobre.

La famiglia, che ha pagato 180 sterline (213 euro) per la cremazione, ha conservato le ceneri del gatto sconosciuto per ogni evenienza, nella speranza che magari qualcuno si faccia avanti. "Non sappiamo cosa farne, ma se qualcuno dovesse cercare il proprio gatto, le abbiamo qui", ha concluso Michael.