Ex studente entra in un liceo e accoltella un’insegnante e una studentessa: paura ad Antibes

Tra le vittime dell’attacco del liceo di Antibes, nel sud della Francia, ci sono un’insegnate di cinquant’anni e una studentessa. È il terzo caso di accoltellamento in una scuola francese negli ultimi sei mesi.

Un uomo è stato arrestato dopo aver fatto irruzione in un liceo di Antibes, nel sud della Francia, e aver ferito diverse persone.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, le vittime dell'attacco sarebbero tre. La prima è un'insegnate di inglese di circa 50 anni, che ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita. La seconda una studentessa, con lesioni più lievi. Della terza non è stata diffusa l'identità, ma si sa che non è stata ferita gravemente, come comunicato dal sindaco di Antibes, Jean Leonetti, con un post su X. "L'uomo è stato fermato grazie alla compostezza del dirigente scolastico e del personale dell'istituto" ha scritto, condannando l'aggressione.

Come riferito dal presidente della Regione, Renaud Muselier, l'aggressore sarebbe un ex studente dell'istituto. Muselier ha anche definito l'azione dell'uomo come "un crimine terribile e inaccettabile" e ha dato la sua solidarietà a tutti i professori. Al sostegno alle vittime si è unito il sindaco di Antibes, che ha rivolto un pensiero anche ai loro familiari e ha ringraziato le forze dell'ordine per la rapidità del loro intervento.

La ministra dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Annie Genevard, si è recata sul luogo dell'aggressione, affermando che "la scuola è un santuario repubblicano dove la violenza non ha posto".

Questo è solo l'ultimo caso di un accoltellamento avvenuto in una scuola francese negli ultimi mesi. In un liceo di Martigues, la settimana scorsa un professore è stato ferito da un collega nella sala insegnanti, mentre a giugno una sorvegliante di una scuola è morta dopo essere stata accoltellata da uno studente di 14 anni. In un liceo di Nantes, invece, ad aprile uno studente ha ucciso una quindicenne e ferito altre tre persone.