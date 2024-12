video suggerito

Eurostar bloccato per due ore e mezza nel Canale della Manica, paura per 800 passeggeri diretti a Parigi Mattinata da dimenticare per i passeggeri di un Eurostar, il treno che collega Londra a Parigi: il convoglio è rimasto bloccato oltre 2 ore nel Canale della Manica per un "problema tecnico", secondo quanto riferisce anche la compagnia ferroviaria, senza fornire ulteriori dettagli.

A cura di Biagio Chiariello

Questa mattina, venerdì 27 dicembre, si sono verificati problemi per l'Eurostar partito da Londra e diretto a Parigi: oltre 800 passeggeri sono rimasti bloccati nel Canale della Manica su un treno per almeno due ore e mezza. Il convoglio era partito dalla stazione londinese di St Pancras alle 6:01 e avrebbe dovuto arrivare alla stazione parigina Gare du Nord alle 9:20. Tuttavia, circa un'ora dopo l'inizio del viaggio, il servizio si è interrotto nel tunnel.

"Ci siamo fermati nel tunnel circa un'ora dopo la partenza, intorno alle 7:00 ora del Regno Unito. Sono stati fatti alcuni annunci dagli altoparlanti, ma non ci hanno detto quale fosse il guasto", ha riferito Gaby Koppel, produttore televisivo, a The Independent. "Alle 9:00 ci hanno detto che saremmo ripartiti ‘fra 20 minuti', ma siamo rimasti fermi. Alcune luci nelle carrozze sono state spente, ma l'aria è diventata molto soffocante", ha aggiunto.

Dopo oltre due ore e mezza, l'Eurostar ha finalmente iniziato a muoversi alle 9:30. Altri passeggeri hanno riferito che la temperatura a bordo stava diventando insopportabile. Alla fine, si è deciso di fermare il treno a Calais, nel nord della Francia, dove i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno.

Un comunicato di Eurostar ha dichiarato: "Aggiornamento sul servizio: il treno 9080 ha avuto un problema tecnico questa mattina. Il treno sta ora viaggiando a velocità ridotta verso Calais, dove i passeggeri saranno trasferiti su un altro Eurostar per proseguire il viaggio verso Parigi. Ci scusiamo per il ritardo e ringraziamo per la comprensione".

"Durante il trasferimento a Calais, ai passeggeri sono state offerte bevande calde e acqua. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti sono sempre la nostra priorità. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente e il ritardo di oggi", si legge ancora nel comunicato.

Non è la prima volta che i passeggeri di un Eurostar vivono disavventure simili. Un episodio analogo era accaduto lo scorso settembre, quando il treno che collega Londra a Parigi era arrivato con oltre 7 ore di ritardo.