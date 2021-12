Errore nei sistemi, banca Santander accredita 150 milioni a decine di migliaia di clienti a Natale Nel dettaglio, sono stati circa 75.000 i destinatari degli errati bonifici, tutti provenienti però da un serie di conti intestati alla stessa banca Santander.

A cura di Antonio Palma

Decine di migliaia di clienti si sono visti accreditare in poche ore sui loro conti bancari somme ingenti per un valore complessiva di ben 150 milioni di euro senza nessuna giustificazione, dietro l'accaduto nessun regalo di Natale, però, ma più semplicemente un errore tecnico della loro banca, il gruppo Santander, che ora sta cercando di recuperare quel denaro partito per errore. Come ha rivelato il Times, il caso proprio durante i giorni di Natale e ha riguardato persone fisiche e aziende del Regno unito. Nel dettaglio, sono stati circa 75.000 i destinatari degli errati bonifici, tutti provenienti però da un serie di conti intestati alla stessa banca. L'istituto finanziario, ammettendo l'accaduto e scusandosi con la clientela per l'errore, infatti ha assicurato che nel frattempo nessuno si è ritrovato col conto in rosso perché i soldi provenivano dalle proprie riserve e non dai conti dei clienti.

In Pratica, secondo quanto ricostruito dall'azienda, erano in corso alcuni pagamenti verso i clienti aziendali del gruppo quando per errore, non si sa se informatico o umano, i bonifici sono stati erroneamente duplicati sui conti dei destinatari che si sono ritrovati con le somme non dovute sui conti. Il problema infatti ha riguardato quasi tutti i fornitori che si son visti accreditare due o più volte i pagamenti per le loro prestazioni, ma ha coinvolto anche persone fisiche a cui sono stati accreditati stipendi doppi. "Siamo spiacenti che, a causa di un problema tecnico, alcuni pagamenti dei nostri clienti aziendali siano stati erroneamente duplicati sui conti dei destinatari. Nessuno dei nostri clienti è rimasto senza soldi e lavoreremo rigorosamente insieme ad altre banche in tutto il Regno Unito per recuperare le transazioni duplicate nei prossimi giorni" ha spiegato un portavoce della banca.

Il riferimento del portavoce è al fatto che i soldi sono andati anche su conti aperti presso altre banche che Santander ora ha contattato per recuperare le somme. Parte del denaro è già stato recuperato ma il rischio è che qualcuno dei beneficiari abbia già speso quei soldi. Secondo lo stesso giornale, alcune banche hanno già avvisato che in caso di clienti che andrebbero in rosso col prelievo non possono agire ma si sta cercando una soluzione.