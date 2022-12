Enorme incendio sorprende nel sonno condomini del palazzo, almeno 10 morti tra cui 5 bimbi a Lione Le fiamme hanno sorpreso nel sonno i condomini del palazzo di sette piani nel circondario di Lione. Olrre ai 10 morti, altre quattro persone sono state portate in ospedale in condizioni critiche mentre altre 10 sono ferite in maniera meno grave.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nei sobborghi di Lione, in Francia, dove un enorme incendio ha coinvolto un palazzo residenziale causando almeno 10 morti, tra cui purtroppo anche 5 bambini, e diversi feriti e intossicati. La tragedia durante la notte tra giovedì e venerdì in un edificio residenziale della cittadina di Vaulx-en-Velin, nel circondario di Lione.

Secondo quanto ricostruita finora, le fiamme hanno sorpreso nel sonno i condomini del palazzo di sette piani nel quartiere Mas du Taureau nelle primissime ore di oggi, venerdì 16 dicembre. Molte delle vittime infatti dormivano e non si sono accorte in tempo dell’incendio.

Le autorità locali della regione di Lione/Rodano hanno dichiarato che l'incendio è stato segnalato per la prima volta ai servizi di emergenza alle 3:12. Pochi minuti dopo sul posto sono accorse le prime squadre dei vigili del fuoco che però hanno impiegato ore per spegnere le fiamme.

Sul posto è stato istituito un perimetro di sicurezza per consentire l'intervento massiccio delle squadre di soccorso. L’incendio infatti è stato domato solo in mattinata e alla fine sul posto sono dovute intervenire ben 65 autopompe e circa 170 vigili del fuoco oltre ai soccorsi sanitari e alle forze dell’ordine.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per dieci residenti non c’è stato nulla da fare. Altre quattro persone sono state portate in ospedale in condizioni critiche mentre altre 10, tra cui due vigili del fuoco, sono rimaste ferite in maniera meno grave.

Secondo la Prefettura molte delle vittime sono rimate bloccate dalle fiamme senza possibilità di scampo visto che l’incendio si sarebbe sviluppato dal piano terra per propagarsi ai piani superiori. Al momento comunque ancora non si conosce l'origine esatta dell'incendio.

Il ministro dell'edilizia abitativa francese, Olivier Klein, ha detto di aver parlato con il sindaco di Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy e che visiterà la città per fare il punto della situazione. "Stamattina vado lì per essere al fianco dei residenti, dei funzionari locali e dei servizi di emergenza", ha twittato.