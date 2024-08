Elezioni Usa, nuovo sondaggio: Kamala Harris davanti a Donald Trump dell’1%

video suggerito

A cura di Susanna Picone

L’attuale vicepresidente americana è davanti all’ex inquilino della Casa Bianca secondo un nuovo sondaggio di Cbs News. Kamala Harris è avanti di 1 punto percentuale rispetto al suo sfidante repubblicano, l’ex presidente Donald Trump. Harris ha infatti il 50% delle preferenze e Trump il 49%.

Per quanto riguarda gli stati in bilico, emerge che il tycoon e Harris sono alla pari con il 50%. Nei 7 stati chiave i dati mostrano i due candidati alle elezioni del prossimo novembre impegnati in un testa a testa: in Michigan, Pennsylvania e Arizona si ipotizza una parità, in Wisconsin, Georgia e North Carolina Trump sarebbe avanti, nel Nevada invece l’attuale vice di Biden otterrebbe la maggioranza.

Venerdì Kamala Harris è diventata ufficialmente la candidata democratica alla presidenza Usa ottenendo la maggioranza dei delegati del partito.

Kamala Harris dovrebbe scegliere in queste ore chi sarà il suo candidato vice. Lo ha detto la stratega democratica Donna Brazile, sottolineando che la vicepresidente sta scegliendo fra un gruppo di candidati di "talento, alcuni più di altri” e aggiungendo che sa che “farà una scelta buona”. Tra coloro che si recano a Washington per incontrare Harris ci sono il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, il senatore Mark Kelly e il governatore del Minnesota Tim Walz. Secondo CBS, le scelte per la vicepresidente democratica sono state ridotte a un gruppo di cinque. Non è chiaro se gli altri possibili candidati, il governatore del Kentucky Andy Beshear o il segretario ai trasporti Pete Buttigieg, vedranno Harris. Una volta annunciato il compagno di corsa, i due visiteranno gli stati in bilico.

Ieri intanto Trump ha annunciato di aver acconsentito alla proposta di Fox News di tenere un dibattito tv in diretta contro Kamala Harris il 4 settembre: "Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre", ha scritto Trump. "Il dibattito in precedenza era fossato contro Sleepy Joe (il nomignolo affibbiato da Trump a Biden, ndr) su Abc, ma è stato cancellato in quando Biden non parteciperà".