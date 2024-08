video suggerito

Donald Trump accetta dibattito televisivo con Kamala Harris: i due si sfideranno su Fox News il 4 settembre Donald Trump ha accettato la proposta della rete televisiva Fox News di partecipare a un dibattito in diretta contro Kamala Harris. I due candidati alle prossime elezioni per la presidenza degli Stat Uniti d’America, l’ex Presidente e la Vicepresidente in carica, si affronteranno il 4 settembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Donald Trump e Kamala Harris

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Donald Trump ha accettato la proposta della rete televisiva Fox News di partecipare a un dibattito in diretta contro Kamala Harris. I due candidati alle prossime elezioni per la presidenza degli Stat Uniti d'America, l'ex Presidente e la Vicepresidente in carica, si affronteranno il 4 settembre. A dare l'annuncio è lo stesso Trump sulla sua piattaforma Truth Social, notizia rilanciata anche da Fox.

Lo scontro con Harris, che ha preso il posto del Presidente Joe Biden (ritiratosi poche settimane fa dopo essersi candidato per un secondo mandato) e ha ottenuto i voti necessari per diventare ufficialmente la candidata del Partito democratico, dovrebbe avvenire avvenire in Pennsylvania, ha detto Trump, senza tuttavia parlare di un luogo preciso.

"Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre", ha scritto Trump. "Il dibattito in precedenza era fissato contro Sleepy Joe (il nomignolo affibbiato da Trump a Joe Biden, ndr) su Abc, ma è stato cancellato in quando Biden non parteciperà".

Leggi anche Kamala Harris è la candidata del partito Democratico alle elezioni presidenziali Usa: ha i voti necessari

Secondo quanto si legge su Fox, i moderatori del dibattito saranno gli anchor di Fox News Bret Baier e Martha MacCallum. Fox scrive che le regole saranno simili a quelle del dibattito tra Trump-Biden tenutosi il 27 giugno sulla Cnn.

Lo scontro tv tra i due è stato l'inizio della fine per la corsa di Biden. Dopo aver mostrato evidenti difficoltà nel controbattere agli attacchi del tycoon, personaggi dell'intellighenzia statunitense e gli stessi rappresentanti del suo partito avevano chiesto al Presidente Usa in carica di lasciare il posto a un altro candidato.

A differenza di quello alla Cnn, al dibattito su Fox News dovrebbe essere previsto il pubblico in sala. Il network aveva già invitato Trump e Harris a un dibattito da tenersi il 17 settembre. La vicepresidente si è già detta "pronta" a sfidare il tycoon, accusando quest'ultimo di fuggire e di essersi tirato indietro da una proposta di dibattito offerta da Abc per il 10 settembre.