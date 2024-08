video suggerito

Kamala Harris è la candidata del partito Democratico alle elezioni presidenziali Usa: ha i voti necessari La vice presidente ha ottenuto abbastanza voti dai delegati per vincere la nomination del partito Democratico come candidata alle elezioni presidenziali Usa. “Sono onorata, accetterò ufficialmente la nomina la prossima settimana” ha dichiarato Kamala Harris. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kamala Harris ha ottenuto abbastanza voti dai delegati per vincere la nomination del partito Democratico come candidata alle elezioni presidenziali Usa. Lo ha annunciato la stessa vice presidente sui social spiegando che accetterà formalmente la candidatura la prossima settimana. "Sono onorata di essere la candidata democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Accetterò ufficialmente la nomina la prossima settimana. Questa campagna riguarda le persone che si uniscono, alimentate dall’amore per il proprio paese, per lottare per il meglio di ciò che siamo" ha scritto Harris su suoi canali social.

In precedenza ad annunciare il traguardo, molto atteso dopo la rinuncia del Presidente Joe Biden, era stato il presidente del Comitato nazionale del Partito Democratico Jaime Harrison. "La vicepresidente Kamala Harris ha ricevuto abbastanza voti dai delegati democratici per vincere la nomination del partito per la presidenza" ha annunciato oggi Harrison.

I delegati hanno iniziato a votare per la nomina a distanza giovedì nel corso di un procedimento che continuerà fino a lunedì sera ma già oggi è arrivato l'annuncio ufficiale durante un evento virtuale con i sostenitori quando si è capito che si era raggiunto già il numero di delegati sufficiente.

"Sono onorata di essere la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti", ha detto la Harris durante l'appello virtuale. "Accetterò ufficialmente la vostra candidatura la prossima settimana, una volta chiuso il periodo di voto virtuale. Ma sono già felice di sapere che abbiamo abbastanza delegati per assicurarci la candidatura e, più avanti in questo mese, ci riuniremo a Chicago, uniti come un unico partito, dove avremo l'opportunità di celebrare insieme questo momento storico" ha dichiarato la candidata alla Casa bianca.

Era chiaro fin dall'inizio che la vicepresidente sarebbe stata l'unica candidata seria per la nomination dopo il ritiro di Biden. In effetti praticamente l'intero partito, compresi i potenziali sfidanti, l'ha sostenuta rapidamente e ci sono volute meno di 36 ore perché ottenesse il sostegno da un numero sufficiente di delegati per essere la candidata del partito. Kamala Harris Harris diventerà così la prima donna nera e la prima asiatico-americana a guidare una lista di un partito importante in Usa.