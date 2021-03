Almeno 32 persone sono morte e altre 66 sono rimaste nello scontro tra due treni avvenuto in Egitto, nella città di Tahta nel governatorato di Shoag. Lo ha riferito un portavoce del ministero della Salute egiziano ai media locali. L'incidente è avvenuto tra un treno che trasportava passeggeri e un altro. Tre i vagoni deragliati e 50 ambulanze intervenute sul posto. Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel El-Wazir ha chiesto l’arresto dei due conducenti e la formazione di un comitato tecnico per accertare le cause dello scontro fra convogli. Si è appreso inoltre che gli ospedali del governatorato hanno annunciato lo stato di allerta. Nei video mostrati dai media locali si vedono diversi vagoni ribaltati con passeggeri intrappolati all’interno.

I precedenti

Quello avvenuto a Tahta è uno degli incidenti più gravi dell'ultimo decennio in Egitto. Il 17 novembre 2012, 52 persone sono state uccise, 49 delle quali bambini, un autobus si è scontrato con un treno nella provincia meridionale di Asyut. La tragedia, a seguita della quale l'allora ministro dei Trasporti egiziano Mohamed Rashad al Metini aveva rassegnato le dimissioni, era avvenuta dopo che l'autista dello scuolabus aveva saltato il passaggio a livello e si era scontrato con il treno. Tutte le vittime stavano viaggiando sull'autobus. L'11 agosto 2017, un incidente ferroviario fuori Alessandria, sulla costa settentrionale del Paese, ha causato 41 morti e 123 feriti. Il 28 febbraio 2019, 22 persone sono decedute dopo che una locomotiva si è schiantata contro una fermata di fine binario alla stazione di Ramses al Cairo, che ha causato un'esplosione e un grande incendio. La più grande tragedia ferroviaria nella storia dell'Egitto si è verificata il 20 febbraio 2002, quando 375 persone sono rimaste uccise in un incendio su un treno passeggeri che copriva la rotta tra Il Cairo e Luxor.