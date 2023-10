“Ecco la lista dei criminali”, alla stazione di polizia emerge strano biglietto sepolto 50 anni fa Lo strano ritrovamento del messaggio burla è avvenuto durante i lavori di ristrutturazione della stazione di polizia del Merseyside, in Inghilterra. La polizia ora cerca gli autori del messaggio assicurando: “Nessun crimine”

A cura di Antonio Palma

Un vecchio quotidiano risalente a oltre 50 anni fa e uno strano messaggio scritto su un cartoncino che recita: "Ecco la lista dei criminali". È la singolare sorpresa che si sono trovati davanti gli agenti della polizia del Merseyside, in Inghilterra, durante i lavori di ristrutturazione della stazione di polizia di Liverpool. Il messaggio era sepolto nelle fondamenta dell'edificio, in una sorta di capsula del tempo che lo ha preservato, ed è emerso durante i lavori edili di adeguamento, scatenando subito la voglia degli agenti di individuare i responsabili.

Gli autori ovviamente non rischiano nulla, il messaggio infatti è solo una goliardata da parte dei muratori che al tempo presero parte alla costruzione della stazione di polizia e che con quel messaggio hanno strappato ora un sorriso agli agenti. La nota, redatta dai lavoratori che si firmano "Swooper", "Smiler" e "Boss", recita: "A chi può interessare, questo blocco è stato costruito dai Cubitts. Siamo noi che abbiamo partecipato a questo crimine".

Il loro "crimine", che risale al 1971, ha sicuramente resistito alla prova del tempo visto che solo una ristrutturazione ha permesso di ritrovare il singolare messaggio di "confessione". Il gruppo di operai, oltre alla nota che elenca anche i nomi dei colleghi, hanno sepolto nella stazione di St Anne Street anche un giornale dell'epoca datato 28 ottobre 1971 che riportava la notizia dell'ingresso del Regno Unito nella Comunità economica europea.

La foto dei due reperti è stata pubblicata dalla polizia del Merseyside in occasione della riapertura della sede dopo i lavori. La stessa polizia ha approfittato del momento per chiedere a chiunque ne sappia qualcosa di farsi avanti, assicurando che non c'è alcun rischio di essere arrestati per il "crimine". Il commissario di polizia del Merseyside, Emily Spurrell, ha detto che il messaggio sepolta dai costruttori della ditta Cubitts è stata una "sorpresa inaspettata", assicurando: "Non si ritiene che sia stato commesso alcun crimine durante la costruzione della stazione di polizia di St Anne Street".