È morta Madeleine Albright, la prima donna Segretario di Stato Usa È morta all’età di 84 anni Madeline Albright, la prima donna a diventare Segretario di Stato americano, ruolo ricoperto tra il 1997 e il 2001 nel secondo mandato presidenziale di Bill Clinton.

A cura di Chiara Ammendola

Madeleine Albright

È morta Madeline Albright, la prima donna a diventare Segretario di Stato Usa. Si è spenta all'età di 84 anni a causa di un tumore così come spiegato dalla sua famiglia che ne ha dato notizia attraverso un post su Twitter. Nata Marie Jana Korbelova in Cecoslovacchia nel 1937, Albright emigrò da Praga negli Stati Uniti nel 1948, dopo essere sfuggita ai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Diventata cittadina americana nel 1957, iniziò la sua carriera diplomatica prima di diventare Segretario di Stato nel 1997 sotto l'ex presidente Bill Clinton e successivamente consigliere del presidente Barack Obama.

Albright è stato una figura centrale nell'amministrazione del presidente Bill Clinton, prima come ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite e poi come segretario di Stato, ruolo che ha ricoperto proprio durante il secondo mandato presidenziale di Clinton tra 1997 e 2001. Primo di questo incarico era stata Rappresentante permanente alle Nazioni Unite Come riportato dal New York Times ha sostenuto l'espansione della NATO e l’intervento militare contro i serbi durante la crisi del Kosovo del 1999, ha cercato di ridurre la diffusione delle armi nucleari e ha sostenuto i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo. È stata anche consigliere del presidente Barack Obama. In un editoriale del New York Times scritto il mese scorso appena prima dell'invasione russa dell'Ucraina, Albright ha affermato che il leader russo Vladimir Putin avrebbe commesso "un errore storico" invadendo l'Ucraina, avvertendo il governo russo sui costi devastanti per il suo paese.