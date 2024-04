video suggerito

Droni Iran verso Israele, Tajani: “Ho chiesto a Iran di tutelare militari italiani tra Libano e Israele” Il ministro degli esteri Antonio Tajani commenta la situazione in Medio Oriente dopo il lancio di droni iraniani verso Israele: “Ho parlato con il mio omologo iraniano, mi aveva fatto intendere che ci sarebbe stato un attacco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il lancio di droni iraniani verso Israele ha innalzato il livello di tensione in Medio Oriente (quitutti gli aggiornamenti su quello che sta accadendo). Funzionari israeliani, come riporta Ynet, hanno confermato che decine di droni sono stati lanciati dall'Iran verso Israele e potrebbero raggiungere i loro obiettivi nella notte. Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che aveva già commentato la questione via social, ha parlato in tarda serata a La7, in collegamento telefonico con lo speciale dedicato ad aggiornamenti sulla vicenda.

Le parole di Tajani sul lancio di droni iraniani verso Israele

"Il mio omologo iraniano mi ha fatto intendere che ci sarebbe stato un attacco iraniano", ha detto Tajani in merito alla telefonata delle scorse ore con il suo omologo iraniano Hossein Amir-Ambdollahian: "Mi ha detto che sarebbe stato proporzionato, nel rispetto delle regole internazionali, all'attacco al consolato iraniano di Damasco". Il riferimento di Tajani è a quanto accaduto lo scorso due aprile, con le esplosioni di bombe nei pressi del consolato iraniano a Damasco. "Adesso vediamo cosa accadrà – ha aggiunto Tajani – e che tipo di effetti avrà questo attacco su Israele. Dobbiamo vedere cosa accadrà e invitare tutti alla prudenza. Bisogna evitare una escalation e che il conflitto si allarghi".

Decollo di caccia americani e francesi, Tajani: "Operazione di deterrenza"

"Ci auguriamo Iran si fermi dopo questo primo attacco, augurandoci che non provochi vittime", afferma Tajani, specificando che, in base a quanto comunicato a lui da ministro degli esteri iraniano: "Io ho insistito molto su questo e mi sono assicurato che l'Iran tenesse conto presenza dei 1100 militari tra Libano e Israele, nella regione controllata da Hezbollah. Ho ottenuto una risposta positiva, che sarebbe stato rispettato il nostro contingente".

A proposito di decollo caccia americani e francesi verso spazio aereo iracheno: "In Israele sono chiusi tutti spazi aerei. Sicuramente sono operazioni militari di deterrenza. Gli americani hanno detto che se dovesse esserci attacco contro Israele che provocasse danni e di tipo durature, vi sarebbe azione americana. Dobbiamo evitare che questo attacco ci sia".