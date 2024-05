video suggerito

Donna di 45 anni entra armata di coltello in una scuola elementare in Cina: 2 morti e 10 feriti Una donna di 45 anni ha fatto irruzione in una scuola elementare di Guixi e ha ferito a colpi di coltello 10 persone. Due vittime sono decedute dopo l'arrivo dei soccorsi. La donna è stata arrestata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna armata di coltello ha fatto irruzione all'interno di una scuola elementare di Guixi, nella provincia meridionale cinese di Jiangxi, e ha colpito alcune persone all'interno della struttura. Secondo quanto reso noto, l'attacco si sarebbe verificato intorno alle 12 ora locale nella scuola elementare Wufang Mingde. A fare irruzione armata di un coltello per la frutta, una donna di 45 anni.

Non è ancora noto se tra le vittime o i feriti vi siano anche bambini. Quello che è certo, però, è che la 45enne è stata già individuata e arrestata mentre due persone sono decedute in ospedale a causa delle lesioni riportate. Secondo l'emittente statale CCTV, le altre persone rimaste ferite sono 10: quattro hanno riportato lesioni più gravi ma non mortali, mentre altre 6 sono rimaste lievemente ferite.

Da chiarire anche il movente alla base dell'aggressione nella scuola elementare. Secondo le forze dell'ordine, nella struttura vi sono studenti tra i 6 e i 12 anni. La 45enne sarà interrogata dalle forze di polizia cinesi mentre i genitori dei bambini sono stati subito convocati davanti all'istituto per riportare a casa i piccoli.

Gli insegnanti hanno immediatamente avvertito i familiari dei bambini, rassicurandoli però con la pubblicazione di alcune foto scattate al momento per dimostrare che i piccoli allievi erano in buone condizioni di salute e al sicuro.

Negli ultimi mesi in Cina sono in aumento le aggressioni con coltelli. Nel Paese, infatti, le regole sulle armi da fuoco sono molto severe e gli attentatori agiscono utilizzando solo armi da taglio. L'ultimo attacco di questo tipo si era verificato in un ospedale nella provincia meridionale dello Yunnan dove 21 persone sono rimaste ferite e altre due sono morte.

Dal 2010 in poi il Paese ha assistito a un aumento degli attacchi nei luoghi pubblici con almeno 17 agguati con coltelli nelle scuole, nei college, nelle università e negli ospedali. Tra il 2018 e il 2023 se ne sono verificati circa 10, un numero incredibilmente alto per la media alla quale era abituata la Cina.