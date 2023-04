Donna confessa di aver ucciso il marito calpestandolo per un’ora e mezza dopo una lite Pauline Caster, 44enne inglese, ha confessato di aver ucciso suo marito Kevin Caster, 43 anni, veterano dell’esercito del Regno Unito, calpestandolo per oltre 90 minuti mentre era disteso sul pavimento della loro casa di Rotherham.

A cura di Davide Falcioni

Pauline Caster, una donna inglese di 44 anni, ha confessato di aver ucciso suo marito Kevin Caster, 43 anni, veterano dell'esercito del Regno Unito, calpestandolo per oltre 90 minuti mentre era disteso sul pavimento della loro casa di Rotherham, nella contea del South Yorkshire. I fatti risalgono all'ottobre del 2021 e – stando a quanto riferisce la BBC – l'uomo è stato trovato senza vita dai soccorritori e trasportato in ospedale, dove tuttavia è deceduto poco dopo a causa delle gravissime lesioni subite.

Subito accusata di aver commesso il delitto, Pauline Caster ha inizialmente negato ogni responsabilità salvo confessare alla terza udienza del processo a suo carico, celebrato alla Sheffield Crown Court. La coppia, che aveva tre figli, aveva una relazione instabile e complessa cadenzata da discussioni, liti continue, piccoli episodi di violenza e un costante abuso di alcol e droghe.

Testimoni sentiti dalla polizia del South Yorkshire hanno detto agli investigatori di aver udito Caster urlare contro suo marito e "fare gesti violenti" la notte dell'omicidio, il 19 ottobre 2021: i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'abitazione hanno immortalato Caster intenta a calpestava suo marito mentre giaceva sul pavimento della loro abitazione.

Alle 21:55 di quella sera, la donna è stata vista correre in strada urlando che l'uomo era morto: furono immediatamente chiamati i paramedici ma era ormai troppo tardi per salvargli la vita. La polizia ha detto che Caster ha fornito agli inquirenti versioni contrastanti di come suo marito fosse stato ferito, dicendo ad alcuni che avevano litigato e ad altri che aveva preso pillole per l'epilessia e aveva subito un attacco. Messa alle strette, la donna alla fine ha confessato il delitto.