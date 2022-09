Donna allergica ai latticini muore dopo aver mangiato un panino vegano contaminato Celia Marsh, una donna inglese di 42 anni, è morta a causa di uno shock anafilattico dopo aver mangiato cibo ordinato da Pret A Manger, nota catena di fast food con centinaia di ristoranti in tutto il mondo.

La donna, stando a quanto riferisce il Guardian, aveva una grave allergia ai latticini ma è deceduta dopo aver mangiato un panino vegano avvolto con carta contaminata probabilmente con latte di mucca. La 42enne, infermiera di Melksham, nel Wiltshire, ha accusato un improvviso malore ed è poi crollata in una strada di Bath, morendo poche ore dopo il trasporto in ospedale.

Andy Marsh, marito di Celia, ha spiegato che la donna era estremamente attenta a tutto ciò che mangiava soprattutto da quando, sette mesi prima della sua morte, aveva avuto un altro grave shock anafilattico. "Monitorava costantemente le sue allergie alimentari. Controllava sempre ogni etichetta prima di mangiare e chiedeva sempre gli ingredienti. Se Celia non era sicura dell'etichetta o delle risposte che le venivano date, non mangiava niente perché non voleva correre alcun rischio".

Andy Marsh ha aggiunto che quando sua moglie si è sentita male durante una passeggiata per lo shopping post-natalizio a Bath nel 2017, non poteva credere che fosse a causa dell'involucro. Ha aggiunto: "L'etichetta dichiarava che si trattava di cibo ‘vegano', ma poi si è resa conto che qualcosa non andava". La donna infatti ha iniziato ad avere difficoltà a respirare, e ben presto è collassata a terra. Suo marito l'ha immediatamente soccorsa e un'ambulanza, giunta dopo pochi minuti, l'ha trasportata in ospedale. La donna tuttavia è morta poco dopo.