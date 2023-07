Donna al volante piomba nel cortile della scuola elementare, una bimba morta e otto feriti a Londra L’incidente è avvenuto giovedì mattina nel cortile di una scuola privata di preparazione allo studio per bambine dai quattro agli 11 anni. Era l’ultimo giorno di scuola dell’istituto privato e si stava tenendo una festa in cortile.

A cura di Antonio Palma

Una bambina è morta e altre otto persone tra adulti e minori sono rimasti feriti oggi quando un fuoristrada è piombato nel cortile di una scuola elementare a Wimbledon, nel sud-ovest di Londra, in quel momento affollato di piccoli studenti. Secondo la polizia londinese, oltre alla piccola deceduta, risultano feriti altri sei bambini e due adulti, alcuni ricoverati in ospedale in gravissime condizioni.

L'incidente è avvenuto giovedì mattina, poco prima delle 10, nel cortile di una scuola privata di preparazione allo studio per bambine dai quattro agli 11 anni. La scuola si trova a Wimbledon Common, a poca distanza dall'All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita il famoso torneo annuale di tennis attualmente in corso. Secondo i media locali, era l'ultimo giorno di scuola dell’istituto privato a pagamento e si stava tenendo una festa in cortile.

Come si vede dalle immagini aeree della zona, il veicolo che è piombato nella scuola è una Land Rover. La polizia ha spiegato che al volante vi era una donna sulla quarantina che è stata arrestata perché sospettata di aver causato la morte della bimba e il feriremo delle altre minori per guida pericolosa. La polizia ha tenuto a precisare che non sta trattando il caso come legato al terrorismo.

La polizia ha dichiarato di essere stata chiamata sul posto alle 9:54 di oggi per un'auto che si era schiantata contro l’edificio della scuola. Terribile la scena che si è presentata ai primi soccorsi intervenuti sul luogo della tragedia, tra vigili del fuco, medici e polizia. Diversi bimbi giacevano nel prato dell'istituto dove si stava tenendo una sorta di pic nic con tavolini, sedie e tappeti a terra.

I piccoli sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale insieme a due degli educatori colpiti. Sul posto è stato inviato anche un elicottero ma purtroppo per una delle bimbe non c’è stato nulla da fare.