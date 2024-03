Dona un miliardo e paga gli studi agli aspiranti medici del Bronx: ovazione per l’annuncio della 93enne Donazione record per l’Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, quartiere di New York. Quando Ruth Gottesman ha dato la notizia, gli studenti sono “esplosi” in un emozionato applauso. Non dovranno più indebitarsi per studiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grazie a una donazione record da un miliardo di dollari, per gli studenti di medicina di un'università di New York non ci saranno più tasse da pagare. Qualcuno, infatti, ha già pagato per i loro studi.

Si tratta di Ruth Gottesman, 93 anni, storica professoressa emerita di pediatria dell’Istituto e vedova di un finanziere di Wall Street. È stata lei a decidere di donare dei soldi all’Albert Einstein College of Medicine del Bronx, la municipalità più povera della città, e aiutare così in maniera concreta gli studenti che sperano di diventare medici.

Ed è stata lei a dare la notizia agli studenti riuniti in un'aula, che sono "esplosi" all'annuncio in un emozionato applauso. I fondi consentiranno agli aspiranti medici di iniziare la loro carriera senza il peso del debito scolastico, che solitamente supera i 200mila dollari.

Il momento in cui gli studenti hanno saputo che non avrebbero più dovuto pagare tasse per gli studi

La dottoressa Ruth Gottesman ha detto al New York Times che suo marito le aveva lasciato una fortuna e le aveva detto di "fare tutto ciò che ritieni giusto" con quei soldi. Al giornale lei ha raccontato di aver capito subito come voler investire quel denaro: "Finanziare gli studenti dell'Einstein in modo che possano ricevere lezioni gratuite".

Grazie a questa generosa donazione, a partire da agosto tutte le lezioni saranno gratuite e agli studenti dell'ultimo anno verranno rimborsate le tasse universitarie del semestre primaverile. "Sono felice di condividere con voi che dall’agosto di quest’anno l’Albert Einstein College of Medicine sarà senza retta", le parole della professoressa prima dell'applauso commosso degli studenti.

L'Albert Einstein College è la seconda scuola di medicina senza tasse di New York. Nel 2018, la School of Medicine della New York University ha annunciato che avrebbe coperto i pagamenti di tutti i suoi studenti.