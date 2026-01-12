Esteri
Video thumbnail

Dieci minuti nella neve: il regalo di due infermiere a una paziente oncologica nei Paesi Bassi

Due infermiere accompagnano una paziente oncologica fuori dal reparto per farle vivere dieci minuti sotto la neve, trasformando una pausa in un gesto di cura e umanità.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Davide Falcioni
2.633 CONDIVISIONI
Immagine

Dal letto della sua stanza dell'ospedale Catharina di Eindhoven, nei Paesi Bassi, aveva intuito che stava nevicando. I fiocchi si vedevano appena dalla finestra, ma erano sufficienti a risvegliare ricordi lontani legati alla sua infanzia.

È stato da quei ricordi, condivisi durante le cure quotidiane, che lo scorso 3 gennaio è scaturito un gesto semplice ed emozionante. Due infermiere del reparto di oncologia, Krissy Held ed Eva Sliep, hanno deciso di trasformare una breve pausa in qualcosa di più. Invece del caffè, hanno scelto di regalare alla paziente Franci un’esperienza che andasse oltre le mura del reparto.

Immagine

In pochi minuti la decisione diventa realtà. Ben coperta, avvolta in sciarpa e cappotto, Franci è stata accompagnata all’esterno per una decina di minuti, un tempo breve ma sufficiente a suscitare nella donna una grande commozione: "Cerchiamo di fare spesso qualcosa di bello per i pazienti", ha raccontato Krissy ai media olandesi. "Non fermarci ai limiti, ma provare a vedere le possibilità. Portare dei piccoli punti di luce".

Leggi anche
Due amici trovati morti nella stessa casa vicino a Palermo: i decessi a pochi minuti di distanza

Per Franci quel momento ha avuto un valore profondo. "Non avrei mai pensato di poterlo vivere ancora", ha detto al rientro in reparto. Il gesto non è passato inosservato. Sui social, dove il reparto ha condiviso la storia, sono arrivati decine di messaggi di apprezzamento. C’è chi parla di “vera essenza della cura” e chi invoca riconoscimenti simbolici per due professioniste capaci di trasformare una nevicata qualunque in un ricordo indelebile.

Esteri
2.633 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
"Così mi hanno spaccato la schiena": reso disabile dalle torture nelle carceri israeliane
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views