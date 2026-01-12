Dieci minuti nella neve: il regalo di due infermiere a una paziente oncologica nei Paesi Bassi

Dal letto della sua stanza dell'ospedale Catharina di Eindhoven, nei Paesi Bassi, aveva intuito che stava nevicando. I fiocchi si vedevano appena dalla finestra, ma erano sufficienti a risvegliare ricordi lontani legati alla sua infanzia.

È stato da quei ricordi, condivisi durante le cure quotidiane, che lo scorso 3 gennaio è scaturito un gesto semplice ed emozionante. Due infermiere del reparto di oncologia, Krissy Held ed Eva Sliep, hanno deciso di trasformare una breve pausa in qualcosa di più. Invece del caffè, hanno scelto di regalare alla paziente Franci un’esperienza che andasse oltre le mura del reparto.

In pochi minuti la decisione diventa realtà. Ben coperta, avvolta in sciarpa e cappotto, Franci è stata accompagnata all’esterno per una decina di minuti, un tempo breve ma sufficiente a suscitare nella donna una grande commozione: "Cerchiamo di fare spesso qualcosa di bello per i pazienti", ha raccontato Krissy ai media olandesi. "Non fermarci ai limiti, ma provare a vedere le possibilità. Portare dei piccoli punti di luce".

Per Franci quel momento ha avuto un valore profondo. "Non avrei mai pensato di poterlo vivere ancora", ha detto al rientro in reparto. Il gesto non è passato inosservato. Sui social, dove il reparto ha condiviso la storia, sono arrivati decine di messaggi di apprezzamento. C’è chi parla di “vera essenza della cura” e chi invoca riconoscimenti simbolici per due professioniste capaci di trasformare una nevicata qualunque in un ricordo indelebile.