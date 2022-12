“Dì a mamma che la amo”: le ultime parole della 15enne Amanda, uccisa dal fratello Amanda Selby è stata uccisa dal fratello, affetto da autismo, la scorsa estate in Galles. Il 20enne le sarebbe salito sopra durante una lite, impedendole di respirare, sotto gli occhi del padre. Le ultime, stanzianti, parole della giovane.

A cura di Biagio Chiariello

"Dì alla mamma che la amo". Queste le ultime parole della quindicenne Amanda Selby mentre veniva uccisa dal fratello maggiore. Matthew Selby, affetto da autismo, è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver ucciso la sorella quindicenne in un parcheggio per roulotte in Galles l'estate dello scorso anno.

Secondo la ricostruzione del tribunale, l'ormai ventenne si sarebbe lanciato contro sua sorella per poi sdraiarsi letteralmente sopra di lei fino a quando non ha smesso di respirare. Fratello e sorella avevano discusso animatamente. Il padre ha cercato di mettersi tra i due ragazzi e ha supplicato Matthew di lasciare stare da sua sorella, che era incastrata tra due letti all'interno di una roulotte.

"Suo figlio era troppo forte, era molto arrabbiato e sua figlia non aveva spazio dove potersi muovere", ha detto il procuratore. Amanda avrebbe quindi detto mentre giaceva sotto suo fratello: "Dì a mamma che la amo".

Matthew Selby, di Ashton-under-Lyne, nella Greater Manchester, è stato condannato a una pena estesa di 10 anni, composta da cinque anni di detenzione e cinque anni di licenza estesa, oggi venerdì 16 dicembre, dalla Corte di Mold. Si era dichiarato colpevole di omicidio colposo con responsabilità limitata in una precedente udienza.

Secondo la ricostruzione, i due fratelli erano stati in vacanza con il padre Anthony dopo essere tornati alla loro roulotte quando hanno iniziato a litigare. Il procuratore Jamie Baxter ha detto che il giovane si è lanciato contro sua sorella dopo che lei lo aveva colpito con un tappo, provocandogli una "banale" ferita al labbro inferiore.

Amanda sarebbe caduta a terra tra due letti nella "piccola stanza" e il fratello le è salito sopra. Il padre ha cercato di scavalcare uno dei letti per raggiungere i suoi figli, ma non è riuscito a mettersi in mezzo a loro. All'arrivo dei soccorsi, per la 15enne era tardi: l'autopsia ha stabilito che sarebbe morta per asfissia. Il fratello è stato subito arrestato.

Il suo avvocato difensore, Gordon Cole, ha affermato che sono stati fatti diversi tentativi per capire se il tribunale potesse dare un ordine restrittivo ospedaliero all'imputato. "Ma in breve, non può, e accettiamo la pena detentiva".

Ha detto di aver parlato con la madre dei ragazzi prima dell'udienza: "È orribile nel senso che ha, a tutti gli effetti, perso due figli, ma è molto consapevole dei problemi e delle difficoltà dell'imputato ed è qui per sostenerlo"