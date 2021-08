Detenuto bacia guardia carceraria in cella, la filma col cellulare e diffonde il video Lo scandalo in un carcere scozzese dopo lo scambio di effusioni e baci tra un detenuto e una guardia carceraria. Inizialmente si era ipotizzato anche che il filmato servisse a ricattare la guardia ma le prime indagini sul fatto, hanno confermato che sarebbe stato registrato e diffuso solo per “vanteria” dal detenuto.

A cura di Antonio Palma

Scandalo e polemiche in un carcere scozzese dopo lo scambio di effusioni e baci tra un detenuto e una guardia carceraria all’interno dei locali del penitenziario, in cui l’uomo è rinchiuso e la donna lavora. Il caso è scoppiato dopo che i due sono stati filmati con un cellulare e immortalati in un video poi diffuso sui social. L’episodio ha scatenato una bufera sul HMP Addiewell, una prigione situata vicino al villaggio di Addiewell nel West Lothian, in Scozia, che ora è al centro di pesanti accuse di mal gestione. Il personale è stato accusato di corruzione ma anche di scarsa esperienza.

Nel filmato che ha dato vita allo scandalo si può sentire il detenuto vantarsi di aver baciato una guardia nella sua cella. Nel video l’uomo, che sconta una condanna a tre anni a seguito di reiterate infrazioni stradali, dice che l'abbraccio e il bacio erano esattamente quello che voleva, a conferma che il filmato era voluto e non ripreso di nascosto da altri detenuti. Il video infatti è stato registrato appoggiando il telefono su un tavolo. Il caso è emerso però quando il video del bacio è stato diffuso ad altri detenuti ed è arrivato in altre carceri. Le autorità locali quindi hanno avviato un'indagine sulla clip in cui compare la guardia Rachel Wilson che è stata immediatamente sospesa.

Inizialmente si era ipotizzato anche che il filmato servisse a ricattare la guardia ma le prime indagini sul fatto, che sarebbe avvenuto circa tre settimane fa, hanno confermato che sarebbe stato registrato e diffuso solo per “vanteria”. La presenza del cellulare in mano e molti detenuti però conferma una situazione decisamente fuori contr ollo nel carcere che è gestito in appalto da una società provata che fornisce servizi di custodia e post-rilascio per detenuti.