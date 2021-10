Deputato inglese assassinato, la polizia indaga per terrorismo: arrestato il killer “Le prime risultanze dell’indagine hanno rivelato una matrice potenzialmente legata all’estremismo islamico”: è questa la pista che starebbero seguendo le forze antiterrorismo di Londra sul caso dell’assassinio del deputato conservatore David Amess, accoltellato ieri durante un incontro con i suoi elettori nell’Essex. Un uomo di 25 anni è stato arrestato.

A cura di Annalisa Girardi

Si tratta di "una matrice potenzialmente legata all'estremismo islamico": sarebbe questa la pista che sta guidando le indagini della polizia britannica nel caso della morte di David Amess, il parlamentare conservatore inglese accoltellato ieri durante un incontro con i suoi elettori in una chiesa dell'Essex. Per l'omicidio è stato arrestato un 25enne britannico di origini somale: la sua identità non sarebbe ancora stata diffusa.

Sono le forze antiterrorismo di Londra che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Una nota della Metropolitan Police sottolineerebbe infatti come "le prime risultanze dell’indagine hanno rivelato una matrice potenzialmente legata all’estremismo islamico". Il Guardian scrive che l'uomo arrestato sarebbe già noto alle forze dell'ordine e che il suo nome fosse inserito tra quelli dei soggetti considerati a rischio radicalizzazione nel database delle forze di sicurezza, il Prevent scheme.

La polizia britannica non starebbe cercando possibili complici, anche se questa mattina sarebbero state effettuate due perquisizioni nella capitale britannica. Sempre secondo quanto riferito dalla polizia britannica, l'uomo sarebbe ora in custodia e sarebbe stato recuperato il coltello con il quale è stato ucciso Amess.

"David era un uomo che credeva in questo Paese e nel suo futuro, tutti i nostri cuori sono pieni di shock e tristezza oggi", ha commentato il premier britannico Boris Johnson rientrando a Downing Street. "Oggi abbiamo perso un ottimo funzionario pubblico, un amico e collega molto amato", ha proseguito ricordando una serie di leggi approvate grazie all'impegno del deputato per aiutare i più vulnerabili. "Penso che tutti siano rimasti profondamente scioccati e addolorati", ha concluso Johnson.

Amess faceva parte del partito conservatore da diversi anni. Era un deciso sostenitore della Brexit, contrario all'aborto e al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nella sua lunga carriera si è impegnato per i diritti degli animali, opponendosi ad esempio alla caccia contro la volte. Cattolico, lascia cinque figli.