Decine di squali li circondano e colpiscono la barca, la scena da film durante la pesca: “Mai visto” L’incredibile scena a cui ha assistito in prima persona due fidanzati statunitensi che hanno avuto il sangue freddo per non scappare, immortalando persino il momento.

A cura di Antonio Palma

Pensate di trovarvi in mare con tempo splendido, acque calme e nessuna fretta per godervi una giornata di pesca amatoriale in barca ma di ritrovarvi in pochi attimi letteralmente circondati da decine e decine di squali che iniziano infine anche a colpire ripetutamente l’imbarcazione a pochi centimetri da voi. È l’incredibile scena a cui ha assistito in prima persona da una coppia di fidanzati statunitensi che hanno avuto il sangue freddo per non scappare, immortalando persino la scena.

“Mai visto niente del genere" ha spiegato Dillon May, il giovane protagonista della scena che pure è un pescatore esperto. L’uomo e la sua ragazza, Kaitlyn Dix, stavano pescando sul peschereccio di un amico con delle canne piazzate alla ricerca di tonno pinna gialla al largo della costa di Venice, nello stato della Louisiana, quando è avvenuto il fatto.

All’improvviso hanno visto l’acqua agitarsi davanti a loro e si sono diretti in quella direzione pensando che il trambusto fosse causato dal passaggio di banchi di tonni. Appena qualche metro dopo, però, si sono accorri che invece erano squali e a decine. La barca si è fermata ma nella frenesia alimentare che li agitava, gli squali pian piano hanno circondato l’imbarcazione arrivando infine a colpirla ripetutamente.

Lo scopo non era aggredire chi era a bordo ma avventarsi su una enorme palla di esche in cui in qualche modo si erano imbattuti al largo della costa. Il video della frenesia alimentare degli squali mostra i pesci che inseguono la preda in maniera frenetica, tanto da arrivare a schiaffeggiare i lati della barca e inzuppare i pescatori con gli spruzzi. “Quando siamo arrivati ​​lì, gli squali, che avevano trovato il branco di pesci, hanno finito per usare la barca a loro vantaggio spingendoli contro la nostra imbarcazione per intrappolarli e mangiarli” ha dichiarato a Storyful Dillon May.