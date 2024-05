video suggerito

De Niro sostiene Biden fuori dal tribunale del processo a Trump: “Ex presidente colpevole, lo sanno tutti” L’attore Robert De Niro si è scagliato senza mezze misure contro l’ex Presidente Usa Trump presentandosi ieri davanti al tribunale dove è in corso il processo a carico del tycoon sul caso Stormy Daniels. “Qualsiasi sia la decisione della giuria, il fatto è che è colpevole e lo sappiamo tutti”, ha detto l’attore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

“Trump è certamente colpevole. Non ho mai visto un tizio venir fuori da così tanti guai, e lo sappiamo tutti. Tutti nel mondo lo sanno", così l’attore Robert De Niro si è scagliato senza mezze misure contro l’ex Presidente Usa Trump presentandosi ieri davanti al tribunale dove è in corso il processo a carico del tycoon sul caso Stormy Daniels. "Che sia assolto o che la giuria non raggiunga un verdetto unanime, qualunque cosa succeda, il fatto è che è colpevole, e lo sappiamo tutti", ha detto l'attore in una conferenza stampa convocata appositamente fuori dal tribunale di New York.

A ingaggiare De Niro è stato lo staff della campagna elettorale di Biden giustificando la scelta col fatto che tutti i media sono lì. L'attore prima di rispondere alle domande sul dibattimento in corso, ha attaccato politicamente il candidato repubblicano, anche per l'assalto a Capitol Hill. "Se Trump tornasse alla Casa Bianca, potrete dire addio a quelle libertà che tutti diamo per scontate. E le elezioni? Dimenticatele. È finita, è fatta. Se ce la fa, posso dirtelo subito, non se ne andrà mai" ha detto l'attore newyorchese, aggiungendo: “Ci vorranno quattro anni, ci saranno scontri, conflitti civili e tutto il resto”.

Non sono mancati momenti di tensione fuori dal tribunale quando De Niro stava elogiando l'eroismo di due ex agenti di polizia per le loro azioni del 6 gennaio per impedire l’assalto al Congresso. Un passante infatti lo ha interrotto, definendo gli uomini "traditori" e ne è nata una discussione verbale.

"Questa città è piuttosto accomodante. Diamo spazio ai clown. Ne abbiamo in tutta la città. Le persone che fanno cose pazze per strada le tolleriamo. Fa parte della città, fa parte della cultura, ma non una persona come Trump che alla fine governerà il Paese. Questo non funziona, e lo sappiamo tutti" ha insistito De Niro nella sua conferenza stampa, attirando le ire dello staff di Trump.

"La gente di Biden l'ha fatto alla fine. Dopo aver detto per mesi che la politica non aveva nulla a che fare con questo processo, si sono presentati e l'hanno fatto con un evento elettorale" ha dichiarato Jason Miller, capo dello staff di Trump. Lo staff di Biden invece ha ribadito che martedì all'attore comparso fuori dal tribunale non era stato detto specificamente di discutere gli aspetti del processo ma solo di parlare a sostegno del Presidente uscente.