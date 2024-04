video suggerito

Dallo Utah alla California, ritrovata dopo giorni la gatta Galena: spedita per sbaglio in un pacco Amazon La gatta Galena è saltata in una scatola di Amazon che è arrivata fino in California. L’animale era entrato nello scatolone per errore ed è stata rintracciata dai proprietari, che vivono nello Utah, grazie al microchip. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hanno ritrovato la propria gatta dopo 6 giorni in un magazzino californiano di Amazon dopo essere stata accidentalmente spedita in un reso. Galena, così si chiama l'animale, era scomparsa il 10 aprile e i proprietari avevano dato il via alle ricerche, tappezzando la città e il quartiere di volantini per il suo ritrovamento.

La famiglia con la quale la gatta viveva aveva perso le speranze di poterla riabbracciare, ma il 17 aprile la sua proprietaria, Carrie Clark, ha ricevuto un messaggio sul cellulare nel quale veniva informata che il microchip di Galena era stato localizzato in California. Poco dopo quel messaggio, Clark aveva ricevuto la telefonata di un veterinario che la informava di aver ritrovato la gatta, visibilmente provata dopo giorni senza cibo e acqua.

il gatto Galena

"All'inizio non ci credevo – ha spiegato la donna a un'emittente Tv dello Utah -. Sono andata da mio marito a dire che Galena era stata trovata e siamo crollati quando abbiamo realizzato che molto probabilmente era saltata non vista nella scatola di cartone che avevamo spedito qualche giorno prima".

Leggi anche Cane attraversa gli USA e viene ritrovato a 3.770 chilometri dalla sua casa in California

La scatola nella quale è stato trovato il gatto

Subito dopo la realizzazione, la donna ha telefonato al magazzino di Amazon californiano per ringraziare il fattorino che ha ritrovato Galena. Il dipendente le ha riferito di aver trovato il gatto nella scatola e di essersi preso cura di lei dandole il cibo e l'acqua che per giorni non aveva ricevuto. Il giorno successivo, la padrona ha raggiunto l'animale in California e l'ha portato da un veterinario.

"Era più magra e aveva una lieve disidratazione ma nel complesso stava bene – ha raccontato la proprietaria -. Siamo stati felici di riabbracciarla". La coppia ha raccontato la storia sui social network, aggiornando gli utenti che si erano impegnati nelle ricerche su un gruppo per il ritrovamento di animali smarriti nello Utah. La proprietaria della gatta ha invitato gli utenti online a mettere il microchip ai propri animali domestici.