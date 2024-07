Dal montacarichi dell’aereo piovono anguille: la sorpresa degli addetti in un video La scena all’aeroporto di Vancouver, in Canada, ha destato stupore in tutti i presenti. Come si vede nel filmato, le anguille sono letteralmente sgusciate da un cartone appena caricato sul montacarichi e che sfortunatamente si è aperto inavvertitamente dando via libera alla fuga degli animali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi è addetto all'imbarco di bagagli e pacchi sugli aerei non si sorprende facilmente visto che vede passare sotto gli occhi di tutto ma quello che è accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto di Vancouver, in Canada, ha destato stupore in tutti i presenti. Dal montacarichi usato per caricare dei pacchi su un aereo fermo in attesa nel piazzale, infatti, sono piovute letteralmente decine di anguille vive che si sono sparpagliate sotto il velivolo

L'episodio è stato immortalato da alcuni addetti dello scalo aeroportuale canadese con un video girato col telefonino e poi postato sui social. Il fatto ieri martedì 9 luglio quando la scena ha letteralmente bloccato le operazioni di carico e scarico nei dintorni dell'aereo. Inizialmente infatti si è temuto potessero essere dei serpenti e gli addetti si sono tenuti a distanza in attesa di verifiche.

Come si vede nel filmato, le anguille sono letteralmente sgusciate da un cartone appena caricato sul montacarichi e che sfortunatamente si è aperto inavvertitamente dando via libera alla fuga degli animali. Nel video si vede un gran numero di anguille che strisciano sul piazzale sotto il mezzo aeroportuale, nei pressi di una pozza di acqua fuoriuscita con loro dalla scatola rotta. Altri animali poi saltano fuori dalla busta messa nello stesso cartone e scivolano lungo la pedana, cadendo a terra.

L'incidente ha provocato un rallentamento nelle operazioni di carico ma nessun pericolo, al contrario di come è accaduto in passato per la presenza di veri serpenti a bordo di aerei. Non si contano infatti i casi si serpenti a bordo di velivoli in varie parti del mondo. L'anno scorso un serpente è stato scoperto nel pannello di illuminazione di un Airbus A320 in volo e il comandante ha dovuto deviare la rotta e atterrare per scaricare il passeggero senza biglietto. I racconti degli addetti al carico non sono da meno, tra scatole di animali vivi di ogni tipo spediti via aerea, si va dai rettili ai ragni.