“Dai, fammi una foto”. 15enne in gita con la scuola cade da una scogliera: volo di 20 metri

15enne in gita con la scuola cade da una scogliera: volo di 20 metri Il ragazzino era in gita sulle Old Harry Rocks, nel Dorset, in Regno Unito, giovedì 20 giugno, quando è avvenuto l'incidente.

A cura di Biagio Chiariello

È precipitato da un dirupo alto circa 20 metri mentre era in posa per farsi fotografare. Un quindicenne inglese si stava godendo un po’ di “tempo libero” durante una gita scolastica tenuta dalla prof di geografia a Old Harry Rocks a Studland, nel Dorset, quando ad un certo punto gli altri studenti lo hanno visto "scomparire" da una delle estremità della scogliera.

Immediata la chiamata al 999 (numero delle emergenze in Regno Unito), ma quando l'equipaggio della scialuppa di salvataggio è arrivato sulla spiaggia sottostante, ha potuto appurare con sorpresa che il ragazzino era “praticamente illeso”. Era atterrato su alcuni ciottoli alla base delle scogliere di gesso, ed era riuscito ad alzarsi in piedi e camminare verso la riva.

Se l'è cavata abbastanza clamorosamente con un taglio alla testa e un graffio sulla schiena, ma niente di più. Anche lo staff medico di un'ambulanza a Knoll Beach, Studland, ha confermato che non aveva bisogno di cure ospedaliere.

Ian Brown, della guardia costiera di Swanage, ha sottolineato che il 15enne avrebbe violato il segnale di avvertimento che invitava i visitatori a stare lontane dal bordo della scogliera. "Ci hanno detto che ha chiesto ad un amico di scattargli una foto", quando è avvenuto l'incidente alle 13:55 di giovedì 20 giugno. "Se abbia perso l'equilibrio o sia scivolato, questo non lo so, ma c'era un dislivello di 60 piedi (quasi 20 metri, ndr)".

“I suoi insegnanti erano fuori di sé e gli studenti probabilmente pensavano al peggio. Ma l'hanno visto alzarsi abbastanza rapidamente e iniziare a camminare verso la riva", ha aggiunto. "Ho parlato con lui e gli ho detto che non era nei guai ma che volevamo scoprire cosa fosse successo. Ha semplicemente alzato le spalle e ha detto che stava bene. Non era scioccato, ma i suoi insegnanti gli dicevano che non sapeva quanto fosse fortunato…"