Da senzatetto a milionaria vincitrice della lotteria, l’incredibile storia di Lucia L’incredibile parabola di Lucia Forseth, donna statunitense della California: da clochard senza nemmeno una casa a milionaria nel giro di poco più di sei anni.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

"Sei anni fa ero una senzatetto, quest'anno invece mi laureo e mi sposo e ho vinto anche 5 milioni di dollari alla lotteria”, così la statunitense Lucia Forseth racconta con le sue stesse parole l’incredibile parabola della sua vita, da clochard senza nemmeno una casa a milionaria nel giro di poco più di sei anni.

Un incredibile cambio di vita in così poco tempo che è frutto di una serie di eventi, sia volontari che fortuiti, tra cui quello finale avvenuto pochi giorni fa con la vittoria milionaria a una lotteria locale, che hanno trasformato la sua vita in maniera rivoluzionaria. Lucia Forseth, residente in California, infatti è stata protagonista di un cambiamento senza precedenti iniziato nel 2017.

Da allora ha lentamente preso in mano la sua vita, prima lasciando la strada, poi trovando l’amore, arrivando infine a iscriversi all’università dove quest’anno ha raggiunto anche la laurea. Tutto sembrava già profondamente diverso quest’anno con nozze e titolo di studio in arrivo ma la sorpresa ancora più grande è arrivata con un biglietto della lotteria comprato per caso a un distributore di carburante.

Forseth infatti ha ritirato il suo biglietto vincente della lotteria mentre viaggiava nella contea di Contra Costa, dove si era fermata per cambiare l'olio per la sua auto. "Ho comprato solo un biglietto", ha detto Forseth alla California Lottery, secondo un comunicato stampa. "Ho chiuso gli occhi e ho scelto quello, e ho vinto! All'inizio pensavo di aver vinto un biglietto gratuito, ma ho controllato e diceva che avevo vinto 5 milioni!".

"Non pensi mai di avere la possibilità di vincere. È solo casuale. Essendo senzatetto solo sei anni fa, non avrei mai pensato che sarebbe successo a qualcuno come me" ha detto la donna spiegando che ora ha intenzione di acquistare una casa e fare investimenti con i suoi soldi.