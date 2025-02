Crolla un ponte a Chancay in Perù: ci sono morti e almeno 41 feriti Un ponte è crollato a Chancay, in Perù. Alcuni veicoli sono caduti nel vuoto e tra questi vi sarebbe anche un autobus con a bordo più di 50 persone. Almeno 41 persone sono rimaste ferite. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

Crollo del ponte in Perù

Almeno due persone sono morte e più di 41 sono rimaste ferite nel crollo di un ponte a Chancay, a nord della capitale peruviana. A dirlo è stato il ministero dei Trasporti del Perù, evidenziando che alcuni corpi potrebbero essere rimasti bloccati tra le lamiere dell'autobus precipitato nel fiume.

Il veicolo, secondo quanto reso noto, stava attraversando il ponte al chilometro 75 dell'autostrada Panamericana a Huaral. A bordo del mezzo partito nel pomeriggio di ieri da Chimbote viaggiavano 50 persone dirette a Lima.

L'emergenza si è aggravata ancor di più a causa del cedimento parziale dell'ospedale locale, sotto pressione a causa del grande afflusso dei feriti. La situazione è drammatica secondo le autorità del posto. Le operazioni per i soccorsi sono ancora i corso mentre si cerca di ricostruire quali siano state le cause del disastro e verificare eventuali danni strutturali agli edifici circostanti.

A bordo del bus precipitato vi erano 57 passeggeri e secondo le informazioni finora note, 41 sono rimasti feriti. Con l'autobus sono caduti nel vuoto diversi veicoli. I soccorritori continuano a lavorare senza sosta per estrarre eventuali superstiti dai mezzi e i corpi delle vittime.

Le autorità sono in contatto con i familiari delle persone coinvolte nel sinistro stradale accorse sul posto per seguire i soccorsi e per avere notizie dei propri cari. La situazione dell'ospedale ha purtroppo complicato ulteriormente la situazione per i medici e per i feriti. Sono in corso tutte le operazioni del caso per permettere alle famiglie di trovare i propri cari dopo l'incidente.

Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, ma il numero di vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore con ulteriori decessi registrati durante i primi soccorsi sul posto forniti dalle autorità e dalla protezione civile locale.