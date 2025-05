Crolla il tetto della Torre del Tamburo in Cina, turisti terrorizzati in fuga: il video dell’incidente Il tetto della Torre del Tamburo di Mingzhongdu è parzialmente crollato, allarmando i visitatori nella città di Chuzhou, nella Cina orientale: l’incidente non avrebbe provocato feriti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Dario Famà

Un impercettibile suono si è improvvisamente trasformato in un rumore assordante, che ha allarmato tanti turisti. Nella giornata di ieri è crollato parte del tetto della Torre del Tamburo di Mingzhongdu, storico edificio della città di Chuzhou, nell'est della Cina.

A causare l'incidente lo stacco di numerose tegole dal tetto ed ha messo paura ai turisti presenti nel sito archeologico, che sono stati portati al riparo. Secondo l'agenzia di stampa statale The Beijing News, non ci sarebbero feriti, notizia ribadita dall'ufficio locale per la cultura e il turismo.

Il crollo, avvenuto a distanza di appena due anni dalla ristrutturazione del tetto, sembrerebbe essere durato uno o due minuti. Non si tratta, però, del primo restauro: nel 1995, infatti, la parte superiore dell'edificio era già stata risistemata.

La Torre del Tamburo è un edificio tipico della cultura cinese ed è stata costruita nel 1375 dalla dinastia Ming. L'eredità storica della struttura ha scatenato una serie di commenti più o meno ironici sulle piattaforme social, dove alcuni utenti hanno paragonato la solidità garantita dai Ming rispetto alle costruzioni fragili della modernità.

Secondo quanto riportato dai media locali, sarebbero in corso le indagini per chiarire le cause del crollo per attribuire eventuali responsabilità dell'accaduto.

L'incidente ha fatto emergere alcune domande sulla conservazione del patrimonio cinese e su quanto il governo stia effettivamente facendo per preservare al meglio la storia del Paese. Il crollo parziale del tetto arriva dopo l'aggiornamento della Legge sulla Protezione dei Reperti Culturali, entrata in vigore il 1° marzo scorso, attribuendo il compito di conservare i reperti ai governi locali e introducendo sanzioni più severe, con multe che possono arrivare fino a più di un milione di euro.