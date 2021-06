"Oltre 30 milioni di persone in tutto il Regno Unito hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti Covid. Un risultato impressionante". Così il premier inglese Boris Johnson ha annunciato sui propri canali social che oltre 30 milioni di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, mentre il 79% ha ricevuto almeno una dose, ricordando a tutti l'importanza di ricevere entrambe le dosi di vaccino per una "protezione massima". Anche il ministro della Salute, Matt Hancock, ha definito il traguardo "una pietra miliare incredibilmente importante. Con oltre 30 milioni di persone in tutto il Paese che hanno ricevuto la seconda dose, stiamo dando la massima protezione possibile ai nostri cari di fronte a nuove varianti".

L'obiettivo del governo è quello di somministrare la prima dose di vaccino contro il Covid a tutti gli adulti che lo vorranno entro il 19 luglio, due settimane prima del previsto. NHS England ha esteso oggi l'offerta di un appuntamento per il vaccino a tutte le persone di età superiore ai 23 anni, mentre i diciottenni dovrebbero essere invitati entro la fine della settimana. La notizia arriva all'indomani della decisione di Downing Street di posticipare di quattro settimane il cosiddetto "Freedom Day", il giorno in cui sarebbero dovute essere allentate la maggior parte delle restrizioni anti contagio, inizialmente previsto per il 21 giugno. La variante Delta (prima conosciuta come variante indiana) continua infatti a fare paura.

Oggi il numero di pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19 in Inghilterra ha superato quota mille per la prima volta in quasi sei settimane: è infatti la prima volta che viene superata questa cifra dal 5 maggio scorso. Secondo dati ufficiali, alle 8 del 15 giugno, risultano essere ospedalizzate 1.030 persone, dato in aumento del 17% rispetto a una settimana fa. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10 morti, mentre i nuovi contagi sono stati 7.673.