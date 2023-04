Cosa sappiamo della casa crollata a Marsiglia: 8 sotto le macerie, nessuno risponde ai soccorritori Otto persone mancano ancora all’appello dopo il crollo di una palazzina a rue de Tivoli, nel centro di Marsiglia.

A cura di Davide Falcioni

Potrebbe essere molto pesante il bilancio delle vittime in seguito al crollo di una palazzina al 17 di rue de Tivoli, a Marsiglia: dopo ore di ricerche incessanti da parte dei vigili del fuoco, infatti, otto persone mancano ancora all'appello e – secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal pubblico ministero di Marsiglia, Dominique Laurens – nessuna di loro "ha risposto alle chiamate" dei soccorritori, circostanza che fa temere il peggio.

"Una nona persona è ricercata anche al 19 di rue de Tivoli", il palazzo vicino, ha aggiunto il pm, sottolineando tuttavia che l'informazione deve ancora essere confermata. Tra i dispersi non ci sono minori, ma di certo una coppia di trentenni e altri adulti. Il Ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha aggiunto che 33 persone sono state evacuate dagli edifici circostanti e cinque di loro sono ricoverati negli ospedali di Marsiglia, nessuna delle quali in gravi condizioni.

Per quanto riguarda le cause della tragedia Dominique Laurens ha spiegato che la situazione non è ancora stata "stabilizzata" e che di conseguenza per i soccorritori e gli investigatori è impossibile ispezionare la zona. Gérald Darmanin, tuttavia, ha aggiunto che secondo "diverse testimonianze" nell'area dell'incidente "c'erano sospetti odori di gas", circostanza che va ancora verificata dagli investigatori ma che è stata definita plausibile da fonti interpellate da Le Parisien.

Il crollo dell'edificio è avvenuto infatti all'improvviso ed è stato seguito da un vasto incendio che per ore ha ostacolato il lavoro dei soccorritori. Il sindaco di Marsiglia Benoît Payan ha confermato le difficoltà incontrate dai vigili del fuoco. "Siamo di fronte a un tipo di incendio estremamente raro che si è protratto per diverse ore a temperature molto elevate. I cani addestrati a cercare sopravvissuti non sono stati in grado di fiutare e osservare ciò che stava accadendo sotto le macerie". Insomma, con il trascorrere delle ore il crollo di Marsiglia assume sempre più i connotati della tragedia.