Corriere lascia pacco di 10 kg sulla carrozzina fuori dalla porta di casa: dentro c’è il bimbo che dorme La storia è stata denunciata da una madre svedese su Instagram. Alla donna sarebbero stati offerti poco più di 20 euro come risarcimento, l’azienda si è poi scusata per l’accaduto.

A cura di Biagio Chiariello

Un corriere le ha lasciato un pacco di 10 kg sulla carrozzina del figlio fuori dalla porta di casa. Peccato che nella carrozzina ci fosse il bambino che stava dormendo. L'incredibile storia arriva dalla Svezia ed è stata raccontata da una donna (con tanto di foto a documentare il tutto) su Instagram. L'azienda coinvolta, la Gordon Delivery, si è poi scusata per l'accaduto.

"Congratulazioni… Hai schiacciato un bambino addormentato nella sua carrozzina con un pacco da 10 kg e non ti vergogni. Grazie a Dio il mio bambino sta bene! Mai più con voi!" ha scritto la madre su Instagram. È stata la blogger di Camilla Gervide a condividere il caso sul suo sito Web Bloggbevaknin.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva lasciato il figlioletto su un passeggino fuori casa, quando ci ha ritrovato su l'enorme pacco di generi alimentari che stava attendendo dal mattino. Va specificato, che nei paesi scandinavi è comune lasciare un bambino che dorme in una carrozzina all'aperto, anche quando fa freddo, poiché si ritiene che apporti benefici alla salute del piccolo.

Stando ai media locali, alla madre inizialmente sarebbero state offerte 250 corone svedesi, equivalenti a 22 euro, a titolo di risarcimento.

Mikael Sahlsten, un portavoce dell'azienda, ha poi spiegato al quotidiano Aftonbladet che il corriere voleva lasciare il pacco in un'area asciutta e pensava che la carrozzina, che si trovava vicino alla porta d'ingresso, sarebbe stata adatta. Ha aggiunto che il dipendente "non ha visto" il bambino addormentato e si è detto "molto dispiaciuto" per quanto successo. Lo stesso corriere "è tornato per scusarsi", portando alla madre "fiori e cioccolata".

La donna ha poi pubblicato un altro post su Instagram sottolineando che le erano state concesse due consegne gratuite dopo l'incidente e che l'uomo era "quasi in lacrime" alla sua porta.