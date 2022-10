Corea del Nord lancia un altro missile: allerta in Giappone, Tokyo chiede ai residenti di ripararsi La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non meglio identificato verso il Giappone. Il governo di Tokyo ha invitato la popolazione delle due regioni potenzialmente interessate a un eventuale impatto a mettersi al riparo.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non meglio identificato "verso est”. Lo hanno reso noto Seul e Tokyo. Il missile ha "probabilmente" sorvolato il Paese – ha fatto sapere il Giappone – che ha chiesto ai residenti di abbandonare le abitazioni e trasferirsi nei rifugi.

"Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo", così il governo nipponico in una allerta emessa alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia).

Secondo quanto reso noto dall’emittente nazionale Nhk, l'allarme era in vigore per due regioni settentrionali del Paese. Il principale operatore ferroviario giapponese ha fermato in via precauzionale i servizi dei treni superveloci nel nord dell’arcipelago e un allarme è stato diffuso anche nello spazio aereo interessato dalla traiettoria del missile.

Intorno alle 8 ora locale (l'1 in Italia) l'ufficio del primo ministro nipponico ha twittato poi che "un proiettile che sembra essere un missile balistico nordcoreano è volato probabilmente sopra il Giappone". La guardia costiera giapponese, in un comunicato, ha affermato che il missile sembra essere già caduto in mare e ha avvertito le navi di non avvicinarsi a nessun oggetto in caduta.

Una ferma condanna è giunta dal premier giapponese, Fumio Kishida, che ha parlato di "un atto di violenza che condanniamo con fermezza". Il capo Segretario di gabinetto giapponese, Matsuno, ha affermato che le ripetute azioni della Corea del Nord rappresentano una seria sfida alla pace mondiale.

Gli Usa da parte loro hanno fatto sapere che consulteranno i loro alleati in vista di quella che fonti della Casa Bianca definiscono una robusta risposta al lancio del missile.

Le autorità giapponesi intanto hanno confermato che non sono state registrate vittime.