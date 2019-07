È di nuovo tensione nella Penisola coreana dopo che l'esercito della Corea del Nord ha lanciato due missili finiti nel Mar del Giappone. L'episodio all'alba di giovedì ora locale, la notte tra mercoledì e giovedì in Italia. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di vettori a corto raggio nell'ambito dei continui test missilistici avviati ormai da tempo dal regime di Pyongyang. La loro traiettoria è stata ricostruita dalle autorità sudcoreane che monitorano in ogni istante le mosse dei nordcoreani. I missili sono stati lanciato dalla base di Wonsan, città costiera a est della capitale e hanno viaggiato per 430 chilometri raggiungendo un'altitudine di circa 50 chilometri e prima di schiantarsi in acqua nel Mar del Giappone. Il gesto rischia di riaccendere lo scontro tra le due coree dopo i segnali di distensioni dei mesi scorsi che avevano fatto seguito all'escalation di minacce reciproche dopo i lanci di missili per i test balistici e nucleari.

Una scelta che subito fatato scattare l'allarme nelle diplomazie internazionali da Washington a Tokyo a Pechino. I lanci di missili da parte della Corea del Nord infatti sono i primi da quando il presidente americano Donald Trump e il leader nord coreano Kim Jong-un si sono incontrati, a giugno, sul confine fra le due Coree. Come ha riferito l’agenzia Jiji, il ministro della Difesa giapponese, Takeshi Iwaya, ad esempio ha definito l'episodio del lancio missilistico della Corea del Nord "alquanto spiacevole". Lo stesso Trump però ha voluto gettare acqua sul fuoco dicendosi "non infastidito dai nuovi test missilistici" di Pyongyang.

In realtà secondo gli analisti, è possibile che l'ordine di Kim Jong-un sia proprio una risposta della Corea del Nord all'annuncio che Stati Uniti e Corea del Sud condurranno nuove esercitazioni militari congiunte in zona nel prossimo mese di agosto. Del resto dopo il tanto atteso incontro sul 38esimo parallelo tra i due leader di Usa e coreano, le trattative sul nucleare si sono arenate.