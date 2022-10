Coppia gay picchiata e insultata davanti al loro bar: “Attacco omofobo, vogliamo giustizia” Una coppia gay è stata aggredita a suon di botte e insulti da un cliente presente nel loro bar di Norwalk (Usa), lo scorso settembre. I due hanno denunciato l’aggressione parlando di “crimine d’odio”.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Nicholas Ruiz e Casey Fitzpatrick, la coppia aggredita(Fonte: Troupe429 Facebook)

Un grave episodio di odio e violenza, quello che una coppia di ragazzi omosessuali ha denunciato alla polizia lo scorso settembre nel Connecticut. I due uomini – Nicholas Ruiz e Casey Fitzpatrick, proprietari del locale gay "Troupe429" di Norwalk – sarebbero stati aggrediti da un cliente del bar, durante uno spettacolo di drag queen.

Oltre alle botte, l'uomo avrebbe anche rivolto alla coppia degli insulti omofobi. Sul posto è intervenuta la polizia di Norwalk, che ha ammanettato il presunto assalitore. Quest'ultimo però, a distanza di due settimane dall'aggressione, non sarebbe ancora stato coinvolto in un procedimento legale a suo carico. Il motivo? Gli agenti non hanno trovato prove sufficienti per inchiodare il sospetto, nonostante l'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza.

Fitzpatrick in tutta risposta ha rilasciato una dichiarazione sul sito del Troupe429, lo scorso 11 ottobre, in cui ha espresso la sua indignazione nei confronti delle autorità, accusate dalla coppia di aver "gestito male" l'episodio. Le due vittime hanno definito l'aggressione subita "un crimine d'odio" .

A sostegno della loro posizione, sul sito del loro locale è stato anche pubblicato uno scatto di Ruiz al termine del pestaggio: la foto mostra il giovane insanguinato su un letto d'ospedale, con una profonda ferita sullo zigomo destro. Fitzpatrick ha affermato che sono stati necessari "oltre 50 punti di sutura" per ricucire lo squarcio e 20mila dollari di spese mediche.

Lo stesso autore del messaggio ha riferito poi altri dettagli dell'attacco subito: "Durante la sua permanenza nel nostro bar, quell'uomo ha ripetutamente molestato clienti e personale – ha scritto il giovane – Dopo che l'aggressore sembrava essersi calmato, io ho deciso di lasciarlo andare, ma poi lui si è girato e mi ha tirato un pugno alla gola, facendomi cadere a terra".

Ieri, Fitzpatrick ha pubblicato un ulteriore aggiornamento sulla vicenda, affermando di aver avuto un nuovo incontro con la polizia locale: le indagini hanno portato a un nuovo arresto. La vittima ha detto inoltre che gli agenti stanno cercando di individuare altri possibili testimoni oculari dell'accaduto, per chiarirne tutti i dettagli. In seguito a questa notizia, la coppia si è definita "fiduciosa" riguardo al proseguimento delle indagini.