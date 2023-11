Contromano a folle velocità in autostrada, polizia costretta a speronarlo in Uk: “Sembrava un film” Alla guida del mezzo un uomo di 34 anni di Manchester accusato di guida in stato di ebbrezza, di guida sotto effetto di droga e di aver usato una targa clonata.

A cura di Antonio Palma

"Ho visto cose del genere solo in TV, ma non pensi mai che ti possano accadere realmente" così un automobilista inglese ha commentato quanto accaduto su un'autostrada britannica dove la polizia è dovuta intervenire in forze per fermare un uomo al volante di una bmw decappottabile che si è lanciato prima contromano e poi a folle velocità per sfuggire ai controlli degli agenti.

La scena è stata immortalata anche in un video girato dagli altri automobilisti di passaggio e finito sui social. Nel filmato si vedono diverse auto della polizia, tra cui alcune auto civetta, che circondano il veicolo e lo speronano più volte riuscendo infine a fermare l'uomo al volante e ad arrestarlo. Il tutto davanti a un traffico intenso di veicoli costretti a fermarsi.

Come spiegato dalla polizia del Cheshire, inizialmente l'uomo aveva tentato di guidare contromano lungo la carreggiata. Quando la polizia lo ha fermato, ha invertito la marcia ed è fuggito sfrecciando tra gli altri automobilisti. Un comportamento molto pericoloso che ha spinto gli agenti a intervenire in maniera massiccia e con forza nonostante il traffico.

“Anche se ci dispiace per il disagio causato da questo incidente, le azioni intraprese dagli agenti sono state encomiabili. L’individuo coinvolto stava guidando in modo irregolare e inizialmente ha tentato di guidare nella direzione sbagliata su una delle autostrade più trafficate del Cheshire durante il traffico delle ore di punta" ha spiegato il portavoce della polizia ai media locali, aggiungendo: "Il pericolo rappresentato per altri automobilisti innocenti era alto e doveva essere fermato subito. Grazie al grande lavoro del team siamo riusciti a fermarlo in maniera sicura."

Alla guida del mezzo un uomo di 34 anni di Manchester che è stato arrestato con l'accusa di non essersi fermato all'alt degli agenti, di aver utilizzato una targa clonata, di guida pericolosa, di guida in stato di ebbrezza e di due capi d'imputazione per guida sotto effetto di droga. Secondo la polizia, la BMW nera era stata fermata intorno alle 15:30 di mercoledì ma è fuggita dalla polizia sulla M56 e poi sulla M6 con una guida che ha messo in pericolo molti automobilisti.